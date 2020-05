Kúpeľný hotel v Sliači sa stal karanténnym centrom pre repatriantov

Sliač 3. mája (TASR) - Kúpeľný hotel Palace na Sliači je od 1. mája v zmysle nariadenia vlády SR karanténnym centrom pre repatriantov. Počas prvého dňa ubytovali 144 ľudí a podľa riaditeľa a predsedu predstavenstva Jozefa Udiča očakávajú ďalších. V kúpeľoch je podľa jeho slov v súčasnosti zavedený výnimočný režim.



Dodal, že všetci zamestnanci disponujú špeciálnym ochranným oblečením, rukavicami, rúškami, respirátormi. "Repatrianti na izbách nie sú zamknutí, no vychádzať von nesmú. K dispozícii majú televízor, chladničku, kúpeľňu, toaletu a tiež prísun kvalitnej celodennej stravy. Okolie strážia policajné jednotky," priblížil Udič.



Kedy sa kúpele dostanú do normálneho režimu, a budú fungovať pre klientov a pacientov, je zatiaľ neznáme. Prví klienti mali podľa Udiča do kúpeľov nastúpiť 11. mája. "Pre nariadenie vlády a prehodnotení všetkých priorít, ich však budeme musieť zatiaľ odvolať. Určite pre nich a všetkých ostatných, ktorí si do nášho zariadenia chcú prísť oddýchnuť a podrobiť sa liečebným procedúram, nájdeme iný vhodný termín. Stane sa tak, samozrejme, po dôkladnej dezinfekcii všetkých priestorov. Verím, že to bude už čoskoro,“ dodal riaditeľ kúpeľov.