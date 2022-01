Sliačania chcú vedieť, aký vplyv bude mať dohoda s USA na ich život

Sliač 19. januára (TASR) – Vyhlásenie, v ktorom sú zahrnuté otázky primátorov a starostov obcí nachádzajúcich sa v blízkosti Letiska Sliač v oblasti dosahov obrannej dohody SR s USA na daný región, chcú odovzdať zástupcovia dotknutých samospráv v piatok 21. januára na osobnom stretnutí ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi (OĽANO). Pre TASR to uviedla primátorka mesta Sliač Ľubica Balgová.



„Myslím si, že obyvatelia týchto miest a obcí by mali byť informovaní ako prví, aby boli rozptýlené ich obavy z pobytu cudzích vojsk, keďže majú ešte v živej pamäti posledný ,krátkodobý' pobyt sovietskych vojsk,“ uviedla pre TASR. „Tiež som presvedčená, že si zaslúžia kompenzácie za zníženú kvalitu života v blízkosti vojenského letiska,“ dodala.



Podľa nej informácie, ktorými doposiaľ obyvatelia regiónu disponujú, sú nedostatočné. „Našim občanom vôbec nevieme odpovedať na mnohé otázky. Nevieme najmä, aký dosah to bude mať na kvalitu ich života,“ doplnila.



Podľa primátora Banskej Bystrice Jána Noska na stretnutí primátorov a starostov regiónu, ktoré sa uskutočnilo v stredu v Sliači, naformulovali konkrétne otázky tak, aby dostali detailné informácie o všetkých dosahoch, ktoré môžu ovplyvniť život obyvateľov v mestách a obciach regiónu.



Rovnako by sa podľa primátorky Sliača mali v najbližších dňoch stretnúť aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a plánuje sa aj stretnutie s predsedom NR SR Borisom Kollárom (Sme rodina).



List s otázkami k obrannej dohode s USA adresovali primátori Sliača, Zvolena a Banskej Bystrice pred niekoľkými dňami aj poslancom Národnej rady SR.