V Sliači a v kúpeľoch vyzbierali viac ako 120 vriec odpadu

Sliač 24. apríla (TASR) – Viac ako 120 vriec odpadu vyzbierali počas uplynulého víkendu obyvatelia Sliača a niektorých okolitých miest a obcí v intraviláne tohto kúpeľného mesta. Ďalšie množstvo odpadu putovalo do veľkorozmerného kontajnera. Akcia sa konala pri príležitosti Dňa Zeme.



"Na brigáde sa zúčastnilo mimo organizačného tímu 256 ľudí. Boli to nielen Sliačania, ale aj obyvatelia zo Zvolena, Banskej Bystrice, Detvy a okolitých dedín," uviedla pre TASR primátorka Ľubica Balgová. "Naším cieľom bolo vyzbierať odpadky popri železničnej trati, pod mostom, popri Hrone a v kúpeľoch. Taktiež vyčistiť odtokové kanály a urobiť tak opatrenia na odstránenie nebezpečia zatápania ulíc mesta prívalovými dažďami," pokračovala.



Podľa nej sa v kríkoch a porastoch našli aj chladničky, televízory či práčka. "Vyčistili sme od konárov kúpeľný park a vyhrabalo sa lístie v celom areáli kúpeľov," pripomenula.



Predchádzajúci víkend robili obyvatelia Sliača obdobnú akciu aj v časti Sampor, kde zlikvidovali dve čierne skládky a vyzbierali asi 15 vriec odpadu.



Akciu organizovalo mesto Sliač v spolupráci so štátnymi kúpeľmi.