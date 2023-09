Predstavili štúdiu obnovy kúpeľov Sliač, začať s ňou majú o rok

Sliač 18. septembra (TASR) - V kúpeľoch Sliač predstavili v pondelok dopracovanú štúdiu víťazného architektonického ateliéru Between z Bratislavy na celkovú rekonštrukciou kúpeľov. Štúdia bude podkladom pre realizačné projekty, ktoré chcú kúpele mať čo najskôr tak, aby mohli následne vyhlásiť súťaž na dodávateľa stavby rekonštrukcie kúpeľov. Pre TASR to uviedol riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch. Obnova kúpeľov sa má začať na jeseň 2024.



"Preto, aby sme mohli tak náročný projekt zrealizovať, potrebujeme podporu autorít z rezortov, pod ktoré spadáme. Tú podporu sme vždy mali a stále ju máme," povedal riaditeľ. Podľa neho kúpele v aktivitách, smerujúcich k tomuto cieľu, nepoľavujú. "Stále ideme dopredu, posúvame sa o menší či väčší krok," poznamenal.



Projekt dostal zelenú aj od Útvaru hodnoty za peniaze. "Podľa nich je to investícia, ktorá zachraňuje majetok štátu a prospieva systému zdravotného poistenia na Slovensku," pripomenul Beňuch.



Návratnosť vynaložených peňazí bude síce dlhá, ale celkovo sa oplatí. Zdroje na prvú etapu obnovy kúpeľov majú plynúť z predaja štátnych podielov v podnikoch SAD. "Mám informácie, že približne polovica financovania prvej etapy je už zabezpečená," poznamenal Beňuch. Náklady na túto časť rekonštrukcie, ktorá zahŕňa obnovu liečebných domov Slovensko, Bratislava, Detva, Amália a Poľana, sa odhadujú na asi 60 miliónov eur.



Kúpele podľa Beňucha od roku 2022 preinvestovali pri obnove vybavenia interiérov izieb, revitalizácie samotného kúpeľného areálu a nádvoria liečebného domu (LD) Palace asi 1,7 milióna eur. Čiastočné zlepšenie vizuálu sa už prejavilo na obsadenosti kúpeľov, ktoré však zatiaľ poskytujú starostlivosť iba v LD Palace.



Podľa riaditeľa sú kúpele už dnes v situácii, že potrebujú čo najskôr začať s obnovou ďalších liečebných domov, ktoré sú stále opustené. "Všetko máme pripravené tak, že počas obnovy kúpele nemusia byť zatvorené a môžu kontinuálne poskytovať služby tak ako doteraz," dodal.



Kúpele aktuálne disponujú 350 lôžkami v LD Palace. Po obnove by sa mala kapacita navýšiť na 1100 až 1200 lôžok.



Kúpele Sliač boli pôvodne zamerané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Dnes sa tam liečia aj ochorenia pohybového aparátu, ženské ochorenia, nechýba liečba prekonaných onkologických ochorení.



Kúpele ako jediné na Slovensku vlastní štátna spoločnosť Kúpele Sliač. Jej akcionármi sú štátny MH Manažment a Všeobecná zdravotná poisťovňa.