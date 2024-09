Sliač pripravuje zavedenie parkovacej politiky na svojom území

Sliač 11. septembra (TASR) - Mesto Sliač vo Zvolenskom okrese sa pripravuje na zavedenie parkovacej politiky na svojom území. Ako TASR informovala primátorka Ľubica Balgová, spustiť ju plánujú od začiatku nového roka. Potreba regulovania sa podľa nej spája s parkovaním v nočných hodinách.



Dodala, že to vyplýva z blízkosti okresného mesta Zvolen a krajského mesta Banská Bystrica, kam ráno odchádza väčšina obyvateľov do zamestnania a večer sa z neho vracajú. Dôraz pri regulovaní parkovania chcú v Sliači dávať na občanov s trvalým pobytom v meste.



"Naďalej budú môcť parkovať v čase od 17.00 do 7.00 h na vyznačených miestach, ostatní budú môcť parkovať na záchytných parkoviskách," spomenula s tým, že občania s trvalým pobytom si však za to budú musieť zaplatiť. Plánovaná suma by však podľa nej mala byť symbolická. "Pri prvom aute to vychádza na 0,11 eura za pracovný deň, pri druhom 0,38 eura a pri treťom 1,35 eura," povedala. Zatiaľ sú to však len navrhované sumy a nie je nič definitívne rozhodnuté.



Primátorka vysvetľuje, že parkovacia plocha je verejné priestranstvo a na jeho údržbu prispievajú aj tí občania, ktorí bývajú v rodinných domoch a museli si vybudovať parkovacie miesta, za ktoré platia dane.



Veľakrát sa podľa primátorky stane aj to, že hostia z kúpeľov zaparkujú na mieste, ktoré je určené pre miestnych obyvateľov. Anna Jadušová za Kúpele Sliač uviedla, že svoju parkovaciu politiku upravovali naposledy na začiatku minulého roka. Tento rok sa ceny a podmienky parkovania nemenili. "Pre nástup ubytovaných hostí máme možnosť bezplatného 30-minútového parkovania pred vstupom do kúpeľného hotela," priblížila. Dĺžka voľného parkovania podľa nej pokryje potrebu pre vyloženie batožiny a ubytovanie hosťa, keď ho privezú príbuzní. Ak sa však ubytovaní hostia rozhodnú nechať si auto počas celej dĺžky pobytu, platia za parkovanie tri eurá za deň.



Podľa nej denní návštevníci kúpeľov, ktorí prichádzajú na procedúry, i zákazníci reštaurácií majú 100-percentú zľavu z parkovného, ktorú si uplatňujú v danej prevádzke. Pre návštevníkov kúpaliska platí základná sadzba v hodnote tri eurá na tri hodiny.