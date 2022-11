Sliač: Referendum reagovalo na súčasnosť letiska, ale aj na budúcnosť

Sliač 4. novembra (TASR) – Referendová otázka o súhlase so zriadením americkej základne v Sliači vznikala v čase uzatvárania slovensko-americkej zmluvy ako konsenzus mnohých občianskych názorov a po konzultácii s právnikmi a nemala dať len odpoveď na aktuálnu situáciu na tamojšom letisku, ale aj na to, čo bude alebo môže byť v areáli letiska v budúcnosti. Na piatkovej tlačovej konferencii v Sliači o tom informovali členovia petičného výboru, ktorí boli iniciátormi petície a zbierali podpisy.



"Sme všetko ľudia bez politických ambícií a politického krytia. Využili sme toto referendum ako prvok priamej demokracie, urobili sme len to, čo sme chceli a vedeli," povedal jeden z členov petície Ján Jančík. "Nepáči sa nám, ako je samotné referendum a jeho výsledky znevažované a zosmiešňované," dodal.



Podľa členov petičného výboru nikto z nich pred niekoľkými mesiacmi nepoznal a dodnes nepozná obsah zmluvy medzi Slovenskom a USA, zrejmé podľa nich je, že na letisku budú v krátkom čase napríklad bojové lietadlá F-16, vojenské sklady i zbraňové systémy. Toto referendum sa malo ľudí pýtať, či sú za takéto zásahy do ich životov. "Preto, ak bude treba, budeme bojovať aj ďalej," zdôraznil Jančík.



Ako uviedla primátorka Sliača Ľubica Balgová, referendum prebehlo podľa zákona, petíciu podpísalo viac ako 30 percent voličov. "Realizáciou referenda sme len rešpektovali vôľu občanov," pripomenula. Podľa nej samotná otázka referenda a jeho výsledok len hovorí poslancom mestského zastupiteľstva, aby vo veci konali. VZN o referende, ktoré prijali poslanci mestského zastupiteľstva v Sliači, teraz skúma prokurátor. Jeho rozhodnutie ešte mesto ani členovia petičného výboru nepoznajú.