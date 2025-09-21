< sekcia Regióny
Sliač sa naďalej zaoberá riešením dopravy pred mestským úradom
Autor TASR
Sliač 21. septembra (TASR) - Mesto Sliač vo Zvolenskom okrese sa naďalej zaoberá riešením dopravnej situácie pred mestským úradom, kde je v súčasnosti zhustená doprava. Či však na mieste bude kruhová križovatka alebo klasická so semaforom zatiaľ nie je známe. TASR o tom informovala primátorka Ľubica Balgová.
Dodala, že zápchy sa na tomto mieste vytvárajú hlavne ráno a popoludní, keď cestujú ľudia do práce a zo zamestnania. Pripomenula, že časť cesty na križovatke patrí Slovenskej správe ciest (SSC) a časť Banskobystrickému samosprávnemu kraju. SSC pre TASR uviedla, že mesto Sliač v rámci príprav na výstavbu spracuje dopravno- inžiniersky prieskum a kapacitné posúdenie aktuálneho stavu križovatky. Na základe tejto dokumentácie začne správa ciest investičnú prípravu. „V investičnom pláne Slovenskej správy ciest sa so spracovaním projektovej dokumentácie počíta v priebehu roku 2026,“ zhrnula.
Primátorka povedala, že po tejto vyťaženej ceste prechádzajú ľudia, ktorí cestujú smerom na obce Veľká Lúka, Mičiná, Lukavica a Hronsek. Túto komunikáciu cez Sliač využívajú aj vodiči, ktorí sa potrebujú dostať zo Zvolena do Banskej Bystrice mimo rýchlostnej cesty R1. „Na križovatku, kde sa križujú dve dôležité cesty, je to veľmi veľa áut. Tvoria sa kolóny a je aj veľké časové zdržanie,“ spomenula.
