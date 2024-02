Sliač zatvoril mestský úrad, chrípka spôsobila výpadok zamestnancov

Sliač 8. februára (TASR) - Na Sliači v okrese Zvolen je pre výpadok zamestnancov od pondelka (5. 2.) zatvorený mestský úrad. Dôvodom je chrípková epidémia, úrad by mal byť pre verejnosť k dispozícii opäť od budúceho týždňa. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Ľubica Balgová.



"Momentálne máme k dispozícii štyroch zamestnancov, ktorí chodia do práce. Zamestnanci, ktorí zabezpečujú prvý kontakt a styk s verejnosťou, sú však všetci chorí," vysvetlila Balgová. Ako dodala, v pondelok (12. 2.) by sa do práce mala vrátiť približne polovica chorých zamestnancov, mestský úrad tak plánujú od budúceho týždňa otvoriť v štandardných stránkových hodinách.



Mesto Sliač je zriaďovateľom dvojice materských škôl a jednej základnej školy, v školských zariadeniach však výraznejšie problémy pre respiračné ochorenia neevidujú. "Ako pozorujem, na Sliači je situácia horšia u dospelých ako u detí," dodala primátorka.