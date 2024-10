Sliačske travertíny pokosili pracovníci NAPANT-u

Liptovské Sliače 3. októbra (TASR) - Prírodnú rezerváciu Sliačske travertíny medzi obcami Liptovské Sliače a Partizánska Ľupča pokosili začiatkom októbra pracovníci Správy Národného parku Nízke Tatry (NAPANT). Teraz hľadajú dobrovoľníkov, ktorí by im pomohli pri hrabaní pokosenej trstiny. Správa národného parku o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.



Pohrabanie je potrebné z dôvodu, aby pokosená biomasa nezostala ležať na zemi, pretože by bránila rastu vzácnych slatinných druhov rastlín vrátane prvosienky pomúčenej. Tá je zákonom chránená. "Na Sliačskych travertínoch vytvára veľké populácie, a to až niekoľko tisíc jedincov. Populácia prvosienky a iné slatinné druhy sa udržiavajú aj vďaka každoročnému koseniu, ktoré zabraňuje zarasteniu lokality, predovšetkým trstinou," vysvetlili zo správy národného parku.



Na akcii sa zúčastní aj pracovník Správy NAPANT-u, ktorý zabezpečí hrable a vidly. Dobrovoľníci si zabezpečia pevnú vysokú obuv a dopravu na vlastné náklady. Akcia bude vedená v duchu vzdelávania. Pracovník NAPANT-u poskytne podrobné informácie a zaujímavosti o lokalite, v ktorej sa hrabanie uskutoční.



Lokalita Sliačske travertíny je najvýznamnejšou mokraďovou lokalitou slatinných biotopov - slatín na Liptove. Aktívne minerálne pramene s vysokým obsahom solí, ktoré v lokalite vyvierajú, vytvárajú mozaiku vlhkomilnej a slanomilnej vegetácie.