SLK podporuje rozdelenie Muránskej planiny na prírodný a národný park

Zvolen 24. mája (TASR) – Slovenská lesnícka komora (SLK) so sídlom vo Zvolene plne podporuje návrh lesníkov, samospráv a dotknutých záujmových skupín ako poľnohospodárov i poľovníkov v regióne Muránskej planiny, podľa ktorého má byť súčasný národný park rozdelený na dve časti – prírodný a národný park. SLK považuje návrh, ktorý dostala Štátna ochrana prírody SR, za konštruktívny, kompromisný a vyargumentovaný. Reagoval v pondelok pre TASR hovorca SLK Dávid Hančinský.



"V južnej časti Muránskej planiny, v ktorej sa nachádzajú lesné porasty so silnou autoregulačnou schopnosťou, je navrhnutý národný park s 50-percentnou bezzásahovosťou a dobrým výhľadom na dosiahnutie 75 percent bezzásahového režimu, ako to požadujú ochranári. Národný park tak zahrnie všetky súčasné rezervácie na Muránskej planine a bude predstavovať kompaktné územie, ktoré je možné efektívne chrániť,“ konštatoval predseda SLK Milan Dolňan.



Podľa neho vo zvyšnej časti Muránskej planiny miestni lesníci, samosprávy a záujmové skupiny navrhujú vytvorenie prírodného parku. Nachádzajú sa tam umelo založené smrečiny, ktoré nemajú takú autoregulačnú schopnosť ako porasty v rezerváciách. Preto je potrebné ich naďalej obhospodarovať trvalo udržateľným spôsobom, zachrániť ich pred rozpadom a udržať zelené a zdravé. Toto územie je ideálne pre rozvoj agrolesníctva a vhodné skĺbenie činnosti človeka a ochrany prírody.