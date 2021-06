Slnečnice sa rozrastú o nové prevádzky, privítajú aj unikátne YEME

Bratislava 23. júna (OTS) - V najväčšom rezidenčnom projekte na Slovensku v Slnečniciach je záujem nielen o bývanie, ale napriek pandémii prekvitá aj retail. Ponuka služieb v obľúbenej štvrti v bratislavskej Petržalke sa čoskoro rozšíri o ďalšie atraktívne prevádzky. Medzi nimi bude veľkým lákadlom pre obyvateľov aj návštevníkov Slnečníc nová predajňa potravín YEME so svojou výnimočnou ponukou. Prvá predajňa YEME v Petržalke ponúkne obyvateľom aj návštevníkom Slnečníc koncom budúceho roka kvalitné farmárske výrobky, bio potraviny, vlastné pečivo z pekárne a obľúbené bistro s terasou.“ hovorí, výkonný riaditeľ CRESCO REAL ESTATE.Do Viladomov v etape UNIQ Slnečnice sa koncom roka 2022 nasťahuje unikátny slovenský koncept potravín YEME. Značka, ktorá sa ponukou orientuje na lokálnu produkciu, chce v predajni na ploche 800 m2 ponúkať bio ovocie a zeleninu, produkty lokálnych farmárov, vlastné lahôdkové výrobky, kvalitné mäso či ryby.,“ prezrádza, generálny riaditeľ a majiteľ siete predajní potravín YEME a dodáva:V prvej petržalskej predajni YEME nebude chýbať ikonická remeselná pekáreň z úplne iného cesta, bohatá vinotéka a pivotéka. Zákazníci sa môžu tešiť na čerstvé kváskové chleby, slané a sladké pečivo. Aj v predajni v Slnečniciach budú môcť zákazníci proces výroby v otvorenej pekárni aj sledovať.Miesto v novej predajni nájde aj eko drogériu a kozmetiku. Konzumenti zdravého stravovania určite uvítajú bistro s pestrou ponukou čerstvo pripravených štiav, smoothies, šalátov, zdravých raňajok, teplých obedov pripravených priamo z produktov v predajni či kvalitnej kávy. Dobiť energiu kvalitnými produktmi z porfólia YEME či už v kaviarni alebo vonku príde vhod aj všetkým aktívnym Petržalčanom či ľuďom športujúcim v blízkosti hrádze.dodávaPonuka služieb v Slnečniciach sa rozširuje s každou ďalšou dokončenou etapou projektu. Momentálne je skolaudovaných 20 - tisíc metrov štvorcových nebytových priestorov, celkovo sú v projekte v horizonte približne 10 rokov plánované komerčné priestory na ploche viac ako 55-tisíc štvorcových metrov, školské zariadenia, parky na ploche vyše 42-tisíc m2 a športoviská na ďalších viac ako sedemtisíc štvorcových metroch.Ako ukázal minulý rok, rezidenčný trh kríza neotriasla, o byty bol v uplynulom roku veľký záujem. Rovnako to však bolo v prípade Slnečníc aj s nebytovými priestormi , čo potvrdzujú slová, leasingového manažéra CRESCO REAL ESTATE:Čoskoro pribudne do retailového portfólia Slnečníc aj očná klinika s optikou, zubná klinika, urológ, medicínske centrum, kaviareň, burgráreň či predajňa so závlahami.Záujemcovia o nebytové priestory si ich môžu v Slnečniciach nielen prenajať, ale aj kúpiť. Ak majú v štvrti aj bývanie, vedia prácu aj súkromný život skvele skĺbiť bez zbytočného cestovania po meste.V Slnečniciach sú k dispozícii nebytové priestory s výmerami od 29 m2 a s flexibilnými priestorovými riešeniami. Interiéry sa dajú variabilne meniť alebo spájať podľa potrieb nájomcov.V štvrti bude do roku 2030 bývať vyše 21 -tisíc obyvateľov.s predajňami ako Billa, 101 Drogerie, Planeo Elektro, JYSK, Pepco, Super ZOO, lekárňou či trafikou. Súčasťou sú aj nabíjacie stanice pre elektromobily. V jeho susedstve ponúka gastrozóna Trch pestrý výber rôznych medzinárodných kuchýň aj cukráreň s kaviarňou.s kaviarňou, tanečnýmmi kurzami či bazénom s morskou vodou pre detičky– materská škola, detské jasle, dentálna klinika, lekáreň, potraviny, reštaurácia aj kaviareň- hračkárstvo, interiérové štúdio, kaderníctvo, barbershop, realitná kancelária, kaviareň a reštaurácie. V zóne Mesto v budúcnosti vyrastie aj vzdelávacie zariadenie s materskou, základnou a strednou školou.