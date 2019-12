Sloboda zvierat: Počas osláv ujdú len v Bratislave desiatky zvierat

Bratislava 31. decembra (TASR) - Počas novoročných osláv ujdú len v Bratislave desiatky zvierat. Upozornila na to organizácia Sloboda zvierat. Ľudia jej na Silvestra ohlasujú straty vlastných zvierat, ktoré v strachu ušli alebo nálezy zvierat v uliciach mesta.



"Bezprostredne po ohlásení urobí Sloboda zvierat odchyt a po privezení do útulku skontrolujú pracovníci, či je zviera začipované. Podľa čísla čipu je možné vyhľadať v Centrálnom registri spoločenských zvierat kontakt na majiteľa a psíka či mačku vrátiť okamžite domov," vysvetľuje organizácia.



Okrem stratených a nájdených dostáva Sloboda zvierat aj hlásenia o zvieratách zranených a zrazených, ktoré potrebujú okamžitú veterinárnu pomoc, a tiež uhynutých.



Pri náleze zvieraťa v Bratislave je potrebné volať mestskú políciu, pri strate odporúča Sloboda zvierat kontaktovať priamo útulok. "Odchyt zabehnutých zvierat a ich umiestnenie do karantény majú v zmysle veterinárneho zákona zabezpečovať obce," uvádza organizácia.



Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová pripomína, že zábavná pyrotechnika na Silvestra môže zvieratám spôsobiť zdravotné problémy až smrť.



Najohrozenejšou skupinou sú psy, kone a vtáky. Stanová približuje, že sluch cicavcov a vtákov je niekoľkonásobne citlivejší ako sluch ľudí a pyrotechnika im spôsobuje stres, úzkosť a strach. "Podľa dostupných štúdií až 45 percent psov trpí fóbiou z pyrotechniky a takmer 80 percent koní úzkosťou spôsobenou výbuchmi. Až u tretiny z nich sa spôsobia zranenia v dôsledku paniky a pokusu o útek, keď sa napríklad snažia preskočiť plot," tvrdí Stanová. Vyzýva teda, aby ju ľudia nevyužívali.



Na Silvestra možno ohňostroj nahradiť napríklad laserovou šou. Je nehlučná, neškodí zvieratám ani prírode a je efektná, tvrdí zvieracia ombudsmanka.



"Uvedomujeme si, že v prípade veľkých mestských ohňostrojov nie je také jednoduché ich zrušiť pár dní pred Silvestrom, keďže sú objednané niekoľko týždňov dopredu. Niektoré mestá sa však predsa len rozhodli takýto krok urobiť," uviedla Stanová. Verí, že tento druh zábavy, ktorý škodí životnému prostrediu a zvieratám, bude na stále väčšom ústupe.