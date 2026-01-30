Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 30. január 2026Meniny má Ema
< sekcia Regióny

SLOBODU SI DLHO NEUŽIL: Polícia zadržala väzňa na úteku

.
Snímka väzňa na úteku. Foto: FB Polícia SR - Nitriansky kraj

Hľadaný muž bol zadržaný v Zemianskej Olči v okrese Komárno.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Hurbanovo 30. januára (TASR) - Kriminálna polícia z Komárna v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom v Nitre zadržala v piatok dopoludnia 47-ročného väzňa na úteku. Väzeň ušiel z pracoviska v Hurbanove 8. januára tohto roka, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Hľadaný muž bol zadržaný v Zemianskej Olči v okrese Komárno. Následne bol eskortovaný na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne z dôvodu vykonávania ďalších procesných úkonov.


.

Neprehliadnite

Poslanci schválili úpravu rokovacieho poriadku

TRAGÉDIA NA VÝCHODE SLOVENSKA: Nákladiak zrazil päťročného chlapca

HRABKO: Je dôležité, že premiér Fico s politickými lídrami komunikuje

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru