SLOBODU SI DLHO NEUŽIL: Polícia zadržala väzňa na úteku
Hľadaný muž bol zadržaný v Zemianskej Olči v okrese Komárno.
Autor TASR
Hurbanovo 30. januára (TASR) - Kriminálna polícia z Komárna v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom v Nitre zadržala v piatok dopoludnia 47-ročného väzňa na úteku. Väzeň ušiel z pracoviska v Hurbanove 8. januára tohto roka, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Hľadaný muž bol zadržaný v Zemianskej Olči v okrese Komárno. Následne bol eskortovaný na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne z dôvodu vykonávania ďalších procesných úkonov.
