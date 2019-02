Slonice Maja a Gula z bojnickej zoo dostanú nový domov

Výstavbu novej ubikácie africkej fauny označila bojnická zoologická záhrada za historický míľnik v jej vývoji.

Bojnice 14. februára (TASR) - Slonice Maja a Gula z Národnej zoologickej záhrady Bojnice dostanú nový domov, v budúcnosti tam k nim majú pribudnúť i ďalšie slony. Výstavba pavilónu s areálom so zeleňou za viac ako štyri milióny eur sa začala vo štvrtok poklepaním základného kameňa stavby v areáli zoo za účasti ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) a ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD).



Výstavbu novej ubikácie africkej fauny označila bojnická zoologická záhrada za historický míľnik v jej vývoji. "Míľnik znamená, že sme sa odrazili od nejakého pomyselného dna, kde sme sa dostali a mali sme svoj štandard. Míľnik znamená, že ideme stavať nové veci, veľké veci, ktoré sú už nadčasové," skonštatoval riaditeľ zoo Milan Šovčík.



Nový pavilón slonov bude mať i betónovú budovu, no podľa neho nebude uzatvorenou kobkou. "Bude to vzdušný, krásny a veľký priestor, kde budú mať slony svoju kóju a nebudú už na reťazi. Bude tam tiež veľmi veľa zelene," priblížil.



Zoologická záhrada v Bojniciach má regionálny charakter, je národnou, jedinečnou a plánovaný pavilón je práve potvrdením tohto trendu, vyhlásil Sólymos. "Veľmi nás teší, že budeme mať niečo jedinečné, na čo môžeme byť hrdí a čo nám budú závidieť aj za hranicami," poznamenal.



Maja a Gula podľa riaditeľa nebudú jedinými obyvateľkami nového pavilónu. "Plánujeme rozšíriť chov. Maja a Gula sú tu v podstate na dožitie, keďže majú 35 rokov. Pribudnú k nim ešte dve ďalšie samice a prípadne donesieme ešte jedného samca," avizoval.



Výstavbu nového areálu pre slony bude envirorezort, ktorý je zriaďovateľom zoo, financovať z vlastných zdrojov. Zámer mu odobrila vláda SR na svojom rokovaní v závere minulého roka. Dodávateľ stavby predpokladá, že by mal byť hotový do 12 mesiacov. "Vnímame zoologické záhrady na Slovensku ako dôležité pre cestovný ruch a každý vie, že v Bojniciach je popri zámku zoologická záhrada, čo púta tie státisíce ľudí, ktoré do Bojníc prichádzajú. Chceme v tom pokračovať. Ide o to, aby služby boli vo vyššej kvalite a aby aj životný štandard zvierat, ktoré sú tu vystavované, bol na tej správnej úrovni," dodal Kažimír.



Vybudovanie novej ubikácie pre africkú faunu nie je jediným zámerom zoo, tá má do budúcna záujem postupne dobudovať svoj areál, aby bola konkurencieschopná v rámci celej Európy. Slony chová bojnická zoo ako jediná na Slovensku.