OSLÁVENKYNE: Slonice Maja a Gula z bojnickej zoo čakajú 40. narodeniny

Bojnice 10. augusta (TASR) - Slonice z Národnej zoologickej záhrady Bojnice sa dožívajú 40 rokov. Maja a Gula oslávia narodeniny spolu s návštevníkmi 13. augusta. TASR o tom informoval hovorca zoo Pavel Procner.



"Slonice prišli do Bojníc v auguste roku 1984. Priviezol ich holandský kamión obchodníka Van den Brinka, šoférovaný Zdenom Vágnerom, z karantény v Poľsku, kde strávili približne jeden rok," pripomenul Procner.



Maju a Gulu odchytili približne v marci 1983 v africkej republike Zimbabwe. Ich vek v dobe príchodu odhadovali chovatelia na dva a pol roka. "V dobe odchytu panovalo v ich domovine už tretí rok veľké sucho. Slony zničili zvyšky už aj tak biednej vegetácie, následkom čoho uhynulo množstvo zvierat vrátane slonov. Z toho dôvodu bolo v krajine nariadené regulované znižovanie ich stavu," priblížil Procner. Transportom do Bojníc tak podľa neho život Maji a Guli zachránili.



"Samice slona afrického okamžite začali pútať pozornosť širokej verejnosti a postupom času sa stali ikonickými zvieratami bojnickej zoologickej záhrady. To im zostalo dodnes a v týchto dňoch oslávime ich 40. narodeniny," doplnil hovorca zoo.



Počas chovu sloníc zoo podľa neho zaznamenala niekoľko dôležitých míľnikov, išlo o výstavbu a slávnostné otvorenie pavilónu slonov v 80. rokoch 20. storočia či ich adaptáciu na život v zoologickej záhrade. "Po 37 rokoch sa nám podarilo vybudovať ubikáciu africkej fauny s novým pavilónom. V ňom žijú Maja a Gula už viac ako rok a na nové prostredie si zvykli. Užívajú si niekoľkonásobne väčší a komfortnejší výbeh. A práve ich nový domov bude miestom osláv narodenín," ozrejmil.



Na oslave nebude chýbať sprievodný program pre návštevníkov, ktorý sa ponesie v edukačno-zábavnom duchu. Zoo pripravila aktivity pre deti, ale aj dospelých.