Slováci a Česi sa opäť stretli na najvyššom vrchu Bielych Karpát

Lubina 30. júla (TASR) – Najvyšší vrch Bielych Karpát, Veľká Javorina, je tento víkend miestom tradičného stretnutia Čechov a Slovákov. Pripomínajú si tam spoločnú minulosť dvoch stále prepojených národov. Ako zhodnotil starosta obce Lubina Martin Beňatinský, ľudia na moravsko-slovenskom pomedzí si stále veľmi dobre rozumejú, napriek tomu, že sú rozdelení.



"Myslím si, že nasledujúce desiatky rokov, možno i ďalšie storočie, bude táto tradícia pretrvávať a naši nasledovníci ju budú rozvíjať," povedal pre TASR Beňatinský. Dodal, že prihraničné obce naďalej spolupracujú na spoločnom živote v regiónoch, na projektoch, ľudsky. "Stretávame sa pravidelne a veľmi dobre si rozumieme. A to aj napriek tomu, že sme rozdelení," uviedol.







Dlhoročným mottom slávností sú slová priekopníka slovanskej vzájomnosti Jozefa Miloslava Hurbana, keď sa vyjadril "Tu bratia vždy stretať sa budú." Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov sú históriou, tradíciou a veľkosťou jedným z najvýznamnejších podujatí na česko-slovenskej hranici. "Príprava slávností je o stretávaní sa starostov a zástupcov obcí z jednej a druhej strany. My sa na seba tešíme. Toto je vlastne len vyvrcholenie všetkých príprav, kde si pripomíname kultúru, hudbu, históriu, českú a slovenskú vzájomnosť. Toto je utuženie, nás nemôže nikto a nič rozdeliť, obzvlášť prihraničné obce," vysvetlil starosta z Boršic u Blatnice Bohuslav Vávra.



Podľa turistu z Bratislavy Mariána Šajnohu si po rozdelení štátov stále udržiavame tú istú atmosféru. Čechov naďalej považuje za našich spoluobčanov. "Máme ich radi, máme tam mnoho kamarátov, to je dôvod, prečo sme dnes tu," priblížil.



Pre účastníkov slávností je pripravený kultúrny program v podaní rôznych súborov, skupín a žánrov. Prezentujú sa ľudové hudby, folklórne súbory a country skupiny z obidvoch strán hranice.