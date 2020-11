Slováci nelegálne zamestnávali Ukrajincov

Bratislava 19. novembra (TASR) - Dvaja Slováci mali od októbra 2018 až do súčasnosti nelegálne zamestnať najmenej 50 cudzincov z Ukrajiny so ziskom minimálne 170.000 eur. Alenu J. a Stanislava T. obvinili zo zločinu prevádzačstva, v prípade dokázania viny im hrozí trest dva až osem rokov odňatia slobody. Stíhaní budú na slobode. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



Obvinení pôsobili ako konatelia rôznych spoločností so sídlom v Žiline. Pre Ukrajincov, ktorí mali záujem pracovať na Slovensku, organizovali nábory.



Ako priblížil hovorca, cudzinci sa na územie SR presúvali na základe inštrukcií sprostredkovateľov individuálne ako turisti. Využívali pritom výnimku z vízovej povinnosti, hoci už na Ukrajine vedeli, že idú pracovať do podniku v Žiline, poznali približnú náplň práce aj hodinovú odmenu. Po príchode na Slovensko ich mali obvinení ubytovať, najčastejšie v ubytovni v Žiline.



Počas štvrtkovej policajnej akcie v okrese Žilina vykonala polícia dve domové prehliadky, dve prehliadky firiem a prehliadku motorového vozidla. Zaistila mobily, počítače, účtovníctvo, rôzne poznámky a ďalšie veci, ktoré súviseli s trestnou činnosťou.