< sekcia Regióny
Slovak Car Festival v Brezne prinesie motoristický zážitok roka
Festival sa bude odohrávať na štyroch kľúčových miestach.
Autor TASR
Brezno 9. septembra (TASR) - Mesto Brezno a jeho okolie bude od 12. do 14. septembra žiť ojedinelým auto-moto festivalom Slovak Car Festival (SCF). Organizátori jedného z najväčších automobilových podujatí v Európe počítajú, že priláka tisíce fanúšikov a prinesie jedinečnú atmosféru spojenia adrenalínu, rýchlosti a elegancie áut. TASR o tom v utorok informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Žofia Koštialová.
Festival sa bude odohrávať na štyroch kľúčových miestach. Jeho centrom je breznianske námestie s veľkolepou statickou výstavou automobilov a štartovacou rampou, z ktorej budú autá vyrážať na benefičnú rely. Aréna je zasa miestom, kde návštevníci uvidia najvzácnejšie automobilové exponáty, ktoré prídu na SCF. Špeciálne prestavaná expozícia múzea Double Red Cars Museum a priľahlé plochy prinesú nový zážitok aj tým, ktorí ho už navštívili. Epicentrom adrenalínu sa stane letisko Brezno, kde sa predstavia profesionálni kaskadéri, drifteri a uskutočnia sa šprinty automobilov, motoriek, veteránov a tento rok aj offroad špeciálov.
„Jednou z najväčších atrakcií bude aeromobil, unikátne lietajúce auto o dĺžke šesť metrov s rozpätím krídel 8,3 metra, ktoré sa stalo symbolom inovatívneho myslenia a technologického pokroku. Nepôjde však o jediné vystavené lietajúce auto zostrojené na Slovensku. Počas festivalu ľudia uvidia dve takéto motoristické lahôdky. Jedna má už čosi nalietané, druhá pútala pohľady i na svetových výstavách v Dubaji, Monaku a Amerike,“ priblížila Koštialová.
Na minuloročný SCF zavítalo do Brezna viac ako 20.000 návštevníkov, ktorí mali možnosť obdivovať takmer tisíc automobilov v rôznych kategóriách.
„SCF nie je len výstava áut, je to živý, pulzujúci festival, kde sa spája vášeň, adrenalín a komunita. Brezno sa na tri dni stane hlavným mestom motoristov a veríme, že aj tento rok prinesie návštevníkom neopakovateľný zážitok,“ dodala výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková s tým, že podujatie ponúkne zábavný program pre všetky vekové kategórie.
Festival sa bude odohrávať na štyroch kľúčových miestach. Jeho centrom je breznianske námestie s veľkolepou statickou výstavou automobilov a štartovacou rampou, z ktorej budú autá vyrážať na benefičnú rely. Aréna je zasa miestom, kde návštevníci uvidia najvzácnejšie automobilové exponáty, ktoré prídu na SCF. Špeciálne prestavaná expozícia múzea Double Red Cars Museum a priľahlé plochy prinesú nový zážitok aj tým, ktorí ho už navštívili. Epicentrom adrenalínu sa stane letisko Brezno, kde sa predstavia profesionálni kaskadéri, drifteri a uskutočnia sa šprinty automobilov, motoriek, veteránov a tento rok aj offroad špeciálov.
„Jednou z najväčších atrakcií bude aeromobil, unikátne lietajúce auto o dĺžke šesť metrov s rozpätím krídel 8,3 metra, ktoré sa stalo symbolom inovatívneho myslenia a technologického pokroku. Nepôjde však o jediné vystavené lietajúce auto zostrojené na Slovensku. Počas festivalu ľudia uvidia dve takéto motoristické lahôdky. Jedna má už čosi nalietané, druhá pútala pohľady i na svetových výstavách v Dubaji, Monaku a Amerike,“ priblížila Koštialová.
Na minuloročný SCF zavítalo do Brezna viac ako 20.000 návštevníkov, ktorí mali možnosť obdivovať takmer tisíc automobilov v rôznych kategóriách.
„SCF nie je len výstava áut, je to živý, pulzujúci festival, kde sa spája vášeň, adrenalín a komunita. Brezno sa na tri dni stane hlavným mestom motoristov a veríme, že aj tento rok prinesie návštevníkom neopakovateľný zážitok,“ dodala výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková s tým, že podujatie ponúkne zábavný program pre všetky vekové kategórie.