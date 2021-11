Slovak Lines nevypraví na Záhorí všetky spoje podľa harmonogramu

Bratislava 3. novembra (TASR) - Autobusový dopravca Slovak Lines nevypraví pre nedostatok vodičov v najbližších dňoch na Záhorí všetky spoje podľa harmonogramu. Informuje o tom na svojom webe s tým, že vplyv má na to aj blížiaca sa zmena regionálneho autobusového dopravcu v Bratislavskom kraji. Slovak Lines od 15. novembra nahradí dopravca Arriva.



"Boli sme vystavení obmedzeným možnostiam náboru nových zamestnancov. V kombinácii so zvýšenou pracovnou neschopnosťou viacerých vodičov nie je v našich silách vypraviť v najbližších dňoch všetky spoje podľa harmonogramu v oblasti Malaciek a Záhoria," upozornil dopravca.



Hoci deklaruje, že sa snaží situáciu čo najskôr vyriešiť, v stredu sa problémy s nedostatkom vodičov dotknú viacerých spojov, ktoré nebudú obslúžené. Ide o spoj 106408/39 Malacky (12.45 h) - Láb, 106408/22 Láb (13.50 h) - Malacky, 106408/411 Malacky (12.50) - Malacky, ZŠ Štúrova (MHD A), 106406/613 Malacky (13.12 h) - Malacky, Nemocnica (MHD C). Taktiež 106408/417 Malacky (14.10 h) - Malacky, ZŠ Štúrova (MHD A), 106408/109 Malacky (14.30 h) - Jablonové, Turecký Vrch, 106408/110 Jablonové, Tur.Vrch (15.16 h) - Malacky. Rovnako aj 106408/419 Malacky (16.05 h) - Malacky, ZŠ Štúrova (MHD A), 106406/21 Malacky (17.10 h) - Plavecký Peter a 106408/28 Plavecký Peter (18.56 h) - Malacky.