Slovak Lines ohlásil pre nedostatok vodičov výpadok niektorých spojov

Bratislava 8. novembra (TASR) - Autobusový dopravca Slovak Lines ohlásil v Bratislavskom kraji pre nedostatok vodičov výpadok viacerých spojov.



Vplyv na to má aj blížiaca sa zmena regionálneho autobusového dopravcu v Bratislavskom kraji. Slovak Lines od 15. novembra nahradí dopravca Arriva. "V kombinácii so zvýšenou pracovnou neschopnosťou viacerých vodičov nie je v našich silách vypraviť v najbližších dňoch všetky spoje podľa harmonogramu v oblasti Malaciek a Záhoria," informuje na svojom webe Slovak Lines.



Tento scenár sa v uplynulých dňoch naplnil najmä na Záhorí. V pondelok dopravca informoval, že najmä ráno nebudú obslúžené, respektíve budú obslúžené náhradou niektoré spoje predovšetkým v okolí Senca, Pezinka a Modry. Dotklo sa to napríklad Tomášova, Modry, Vlkov, Viničného, Svätého Jura (Kačačnice) či Pezinka.