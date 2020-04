Slovak Lines v spolupráci s krajom pristúpil k zvýšeniu počtu spojov

Bratislava 17. apríla (TASR) – Prímestské linky Slovak Lines jazdia podľa sobotného cestovného poriadku už mesiac. Dopravca po analýze situácie a na základe podnetov od cestujúcich pristúpil v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) k zvýšeniu počtu spojov. Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Eva Vozárová, špeciálny režim v prímestskej autobusovej doprave začne platiť od nedele (19. 4.).



"Obmedzenia, ktoré sme v rámci BSK zaviedli, aby sme zabránili nekontrolovateľnému šíreniu pandémie (nového koronavírusu-pozn. TASR), sa ukázali ako správny a nutný krok. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí ich rešpektujú a v prípade, že to nie je bezpodmienečne nutné, nevystavujú seba ani svojich blízkych riziku nákazy," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba. Zároveň však poukázal na potrebu zaistiť bezpečnú a spoľahlivú dopravu pre tých, ktorí dochádzajú do práce.



"K platnému grafikonu sme už po pár dňoch pridávali mimoriadne spoje. Teraz, po analýze podnetov a počtov cestujúcich, sme v spolupráci s BSK pristúpili k oveľa výraznejším zmenám. Doplnili sme spoje v časoch, kedy dochádzalo k vysokému počtu cestujúcich a aj v hodinách, v ktorých chýba regionálne vlakové spojenie," priblížil generálny riaditeľ Slovak Lines Pavol Labant. Verí, že tieto zmeny zvýšia komfort cestovania a znížia riziká, ktoré rastú s počtom cestujúcich v autobuse.



Základom novovytvoreného režimu je naďalej cestovný poriadok platný počas soboty, do ktorého boli vložené nové spoje. Nové cestovné poriadky sú už zverejnené na webovej stránke dopravcu a budú vyvesené na každej dotknutej zastávke.



Aktuálne pravidlá pre cestujúcich zahŕňajú aj to, že do autobusu musia nastupovať iba zadnými dverami a nemôžu obsadzovať prvých osem miest vpredu v autobuse. Zároveň sú povinní nosiť ochranné rúška, prípadne si zakrývať nos a ústa šatkou, aby sa znížilo možné šírenie nákazy v uzavretom priestore autobusu. Vodič má možnosť v zmysle platného prepravného poriadku vylúčiť z prepravy osoby bez zakrytej tváre.



Cestujúci bez predplatného cestovného sú zároveň povinní kupovať si cestovné lístky vopred cez mobilnú aplikáciu IDS BK. Cestovné lístky zakúpené v aplikácii sú platné vo všetkých spojoch Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Aktuálne nie je možné zakúpiť si lístok u vodiča ani v pokladniach na autobusovej stanici (AS) Nivy, ktoré sú uzatvorené.



Vozárová poznamenala, že na AS Nivy je inštalovaný aj rúškomat. Dopravca zároveň pokračuje v čistení autobusov, ktorého súčasťou je aj inovatívna dezinfekcia. Tá je realizovaná čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi najnovší typ polymérovej, vodou riediteľnej dezinfekcie PolyHMG, ktorá kombinuje dezinfekčnú funkciu s ochrannou.