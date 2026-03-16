< sekcia Regióny
Slovak Lines:Zbavovanie sa zodpovednosti pri AS Nivy je nepochopiteľné
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Spoločnosť Slovak Lines, ktorá je prevádzkovateľom Autobusovej stanice (AS) Nivy v Bratislave, považuje za nepochopiteľné, ak sa Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zbavuje zodpovednosti za situáciu na stanici. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Pavol Labant v reakcii na pondelkové vyjadrenia BSK. Odmieta tvrdenia o rokovaniach z pohľadu ceny vstupov. Opätovne deklaruje, že sú pripravení rokovať, požadujú však férovú dohodu.
Prevádzkovateľ stanice pripomína, že prímestská doprava BSK tvorila a neustále tvorí najväčšiu časť objemu dopravy na AS Nivy, a to 70 percent. Akékoľvek zmeny a výrazné zníženia objemu spojov, ktoré kraj realizoval od roku 2021, majú výrazný vplyv na chod a ekonomiku stanice. „Preto nám príde nepochopiteľné zbavovanie sa zodpovednosti zo strany BSK,“ zdôraznil Labant.
Spoločnosť tvrdí, že kraj niekoľkokrát upozorňovali, že v prípade pokračujúceho znižovania spojov budú nútení autobusovú stanicu upraviť. Z prevádzkových dôvodov preto nemali na výber. Zároveň je však naďalej presvedčená, že z pohľadu dopravcov nemá žiadne prevádzkové problémy, ktoré by akýmkoľvek spôsobom obmedzovali plynulosť dopravy, spôsobovali kolízie či meškania spojov. Pripomína tiež, že z pohľadu cestujúcich ide o dočasné obmedzenia, ktoré v nasledujúcich mesiacoch budú eliminované.
Slovak Lines opätovne deklaruje, že je pripravená rokovať. Tvrdenia o stretnutiach a komunikácii, na ktoré sa odvoláva BSK, však odmieta. Rovnako tak podľa nej neprebehli od roku 2021 ani k cene vstupov na stanicu.
Na margo ceny za vstupy na autobusovú stanicu prevádzkovateľ uviedol, že ani tá súčasná nezodpovedá prevádzkovým nákladom, pričom veľkú časť nákladov vykrýva komerčnou dopravou. Rokovaniam na túto tému sa však nebráni. „Sme pripravení rokovať, avšak férová a dobrá dohoda by mala spočívať v tom, že budeme schopní zabezpečiť prevádzku stanice,“ poznamenal Labant.
Pripomenul tiež, že prvý rok od otvorenia stanice dali všetkým dopravcom 20-percentú zľavu z cenníkových cien. Následne ju upravovali iba o výšku inflácie. Podotkol tiež, že cena na dočasnej autobusovej stanici na Bottovej ulici bola 1,5 eura niekoľko rokov a stanicu dotoval priamo developer.
Predseda BSK Juraj Droba vyzval v pondelok majiteľa AS Nivy, aby zvážil úpravu cenovej politiky. Poukazuje na to, že poplatok za vstupy a výstupy pre dopravcov vzrástol za päť rokov o 56 percent, teda z 13,28 na 20,74 eura. Suma sa zdá kraju, rovnako ako iným dopravcom, privysoká, a to aj v kontexte znižovania komfortu a zmenšovania stanice.
Zároveň opätovne odmieta, že by za zhoršené prevádzkové podmienky na autobusovej stanici niesol zodpovednosť, tá je podľa neho plne v rukách súkromného prevádzkovateľa. Rovnako odmieta, že by s druhou stranou nerokoval, na viaceré problémy upozorňuje podľa vlastných slov dlhodobo. Zmeny na stanici, ku ktorým pristúpil prevádzkovateľ, považuje za „veľmi zásadný, veľmi dramatický zásah do kvality nastupovania, vystupovania, pobytu na stanici.“ Kraj má naďalej záujem korektne sa dohodnúť, radikálne kroky zatiaľ neplánuje.
