Slovak Press Photo 2025 je na Hviezdoslavovom námestí do 19. októbra
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Verejný priestor Hviezdoslavovho námestia v Bratislave hostí 14. ročník výstavy Slovak Press Photo 2025, ktorá opäť prezentuje autentické svedectvá o živote a dianí v spoločnosti tak, ako ho vidia fotožurnalisti zo Slovenska a z východnej Európy. V súťaži novinárskej fotografie tento rok opäť bodovala aj Tlačová agentúra SR. V kategórii šport získal prvé mesto fotoreportér TASR a vedúci jej obrazovej redakcie Michal Svítok za samostatnú fotografiu Zápasenie? Medzi finalistami boli aj fotoreportéri Martin Baumann a Jaroslav Novák. Grand Prix Slovak Press Photo 2025 získal Tomáš Baršváry s fotografiou pápeža Leva XIV.
Autorov čaká vo štvrtok komentovaná prehliadka výstavy, ktorá sa uskutoční o 17.00 h a ponúkne zaujímavé príbehy o genéze vystavovaných diel. Do zákulisia svoj tvorby nechá nahliadnuť návštevníkov výstavy aj Michal Svítok. Jeho víťazná fotografia vznikla počas semifinálových bojov na majstrovstvách Európy v zápasení v Šamoríne v apríli tohto roka, bola súčasťou série.
„Pokrýval som zápasy Slovákov aj Maďarov, lebo v tom čase nás osvojila maďarská agentúra, aby sme fotili aj pre nich, nemali tam svojho fotoreportéra, takže som tam trávil dosť dlhý čas,“ spomína ocenený fotoreportér. „Všimol som si, že zápasenie, v tom aké je tvrdé, bolo niekedy až tanečné alebo umelecké, aj sériu som staval na netradičných tanečných pózach, ktoré boli v kontrapunkte voči tvrdosti zápasenia,“ priblížil Svítok. Na 14. ročníku Slovak Press Photo sa zúčastnil v dvoch kategóriách. Bol tiež finalistom kategórie príroda a životné prostredie (samostatné fotografie), v ktorej uspel so snímkou čiastočne vyschnutej Liptovskej Mary.
Výstava prezentuje aj práce ďalších fotoreportérov TASR, ktorí boli nominovaní. Martin Baumann bol finalistom v kategórii aktualita (samostatné fotografie) a kategórii šport (séria fotografií), Jaroslav Novák bol finalistom v kategórii šport (samostatné fotografie). Aj oni budú na komentovanej prehliadke opisovať návštevníkom výstavy, ako ich fotografie vznikli a čo im predchádzalo či aké bolo ich zákulisie.
Po komentovanej prehliadke výstavy bude o 18.00 h nasledovať stretnutie s autormi v Galérii nadácie Slovak Press Photo na Františkánskom námestí 7, kde sú prezentované kategórie študenti, krátke video a nová podkategória lesy.
Víťazné fotografie 14. ročníka Slovak Pres Photo a práce finalistov súťaže novinárskej fotografie budú na Hviezdoslavovom námestí vystavené do nedele 19. októbra. Výstava Voda, medzinárodný projekt prinášajúci výber 15 fotografických sérií z krajín V4 a Ukrajiny na tému vody, sa potom presúva do Budapešti, kde bude vystavený spolu s prestížnou výstavou World Press Photo.
