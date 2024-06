Slovak Press Photo prináša 13. ročník súťaže o najlepšie fotografie

Bratislava 20. júna (TASR) - Slovak Press Photo prináša do Bratislavy už 13. ročník medzinárodnej súťaže novinárskych fotografií. Svoje diela môžu záujemcovia prihlasovať do 7. augusta. Zapojiť sa môžu celkovo do deviatich kategórií. Riaditeľka projektu Jana Garvoldtová o tom informovala na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Každým rokom pripomíname, že súťaž je zároveň aj pamäťou, čo sa deje v našej spoločnosti a okolitom kontexte krajín, a často aj s presahom na celosvetové dianie. Databáza obrazovej pamäti stále rastie a je to naozaj takým svedectvom," priblížila jeden z významov súťaže jej garantka Jana Hojstričová.







Aktuálny ročník ponúka štyri národné kategórie: Aktualita, Reportáž, Šport, Svet umenia a kultúry a päť medzinárodných - Mladí fotografi do 26 rokov a študenti, Dlhodobý dokument, Každodenný život, Príroda a životné prostredie a Krátke video pre krajiny V4 a Ukrajinu. "Tento rok pribudla do súťaže kategória Krátke video a naopak ubudla kategória Portrét," ozrejmila Garvoldtová. Osobitnou kategóriou pre slovenských fotografov je Grant Bratislavy, ktorého tohtoročnou témou je Inklúzia v školstve.



Prihlásené diela bude od 10. do 12. augusta hodnotiť medzinárodná porota. Riaditeľka projektu podotkla, že na zachovanie transparentnosti a objektivity budú jej súčasťou aj zahraniční fotografi.



Víťazné fotografie budú následne sprístupnené aj pre verejnosť, a to v rámci výstavy v bratislavskom Starom Meste. Tá potrvá od 19. septembra do konca októbra. "Umiestnenie fotografií do exteriéru, do verejného priestoru v bratislavskom Starom Meste sa ukázalo byť strategicky aj logisticky veľmi správnym rozhodnutím, vďaka ktorému sme dokázali priblížiť novinársku fotografiu širokej skupine obyvateľstva a návštevníkom mesta," dodala Garvoldtová.