Slovakia Travel očakáva záujem o tradične silné turistické regióny
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Počas tohtoročnej letnej sezóny by mali mať návštevníci najväčší záujem o tradične silné turistické regióny ako Vysoké Tatry, Liptov, Orava či Slovenský raj, ktoré ponúkajú široké možnosti turistiky, cyklistiky a pobytu v prírode. „Z mestských destinácií dominujú Bratislava a Košice, ktoré lákajú kombináciou kultúry, gastronómie a podujatí,“ uviedol pre TASR generálny riaditeľ národnej organizácie pre cestovný ruch Slovakia Travel Matej Fekete.
Tento rok podľa neho očakávajú množstvo návštevníkov aj v Trenčíne, ktorý nesie titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Od začiatku tohto roka tu prebiehajú rôzne podujatia. „Z pohľadu aktivít dlhodobo dominujú turistika, wellness a kúpeľníctvo, cykloturistika a rodinné pobyty. V posledných rokoch výrazne rastie aj dopyt po zážitkovom a udržateľnom cestovaní, vrátane objavovania lokálnej gastronómie a miestnych tradícií,“ vymenoval generálny riaditeľ Slovakia Travel.
Napríklad Národný park Muránska planina ponúka zážitky v Parku tmavej oblohy s organizovaným pozorovaním nočnej oblohy v júli a auguste či v prírodnom prostredí Veľkej lúky, kde sa počas leta voľne pasú na lúkach polodivoké kone Noriky muránske.
Milovníci koní môžu v uvedenom národnom parku využiť aj novovybudované trasy pre jazdeckú turistiku. „Vznikla tu pilotná sieť viac ako 200 kilometrov oficiálnych jazdeckých trás, ktoré umožnia návštevníkom spoznávať krásy Muránskej planiny priamo z konského sedla,“ priblížil Fekete.
Blízky kontakt so sysľami umožňuje sysľovisko Biele vody s najväčšou kolóniou týchto hlodavcov vo voľnej prírode na Slovensku neďaleko obce Muráň v okrese Revúca. V blízkosti sysľoviska je aj rodinný park Obrovisko.
„Na Muránskej planine si prídu na svoje aj milovníci turistiky, v rámci ktorej môžu navštíviť aj Muránsky hrad, ktorý je tretím najvyššie položeným hradom na Slovensku. Ak sa turisti vyberú na hrad z obce Muráň, majú možnosť tu ochutnať aj lokálne muránske buchty plnené rôznymi druhmi ovocného lekváru,“ odporučil šéf Slovakia Travel.
Cykloturistika sa v posledných rokoch stáva čoraz častejšou voľnočasovou aktivitou. Na Slovensku je viac ako 50 oficiálnych cyklomagistrál a stovky cykloturistických chodníkov, ktoré vytvárajú hustú a rozmanitú sieť trás pre rekreačných aj náročnejších cyklistov.
„Našou krajinou prechádzajú tri medzinárodné trasy EuroVelo - prestížna európska sieť cyklotrás, ktorá spája regióny naprieč kontinentom od Atlantiku a Barentsovho mora až po Čierne more. Celková dĺžka cyklotrás na Slovensku presahuje 16.000 kilometrov a približne pätina z nich sa nachádza v Banskobystrickom kraji, za ktorým nasledujú žilinský a prešovský región,“ dodal Fekete. Tí, ktorí chcú zažiť aktívnu dovolenku na bicykli, si podľa neho na Slovensku majú z čoho vyberať.
