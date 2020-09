Slovanské hradisko pri Divinke predstaví výstava v Považskom múzeu

Žilina 5. septembra (TASR) – Výsledky archeologických výskumov na hradisku Veľký vrch pri obci Divinka v okrese Žilina predstaví výstava Slovanské hradisko na Veľkom vrchu. Považské múzeum (PM) v Žiline ju otvorí v piatok 11. septembra v priestoroch Drotárskeho pavilónu pri Budatínskom hrade v Žiline.



Podľa hovorkyne múzea Magdalény Lackovej sú autormi výstavy archeológovia Andrea Slaná z PM v Žiline a Gabriel Fusek z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Nitra. "Obe inštitúcie spolupracovali na výskumoch na známom hradisku v minulom storočí aj v novodobej histórii. Po prácach v 70. rokoch minulého storočia sa uskutočnil v rokoch 2013 – 2019 systematický archeologický výskum, pri ktorom získali poznatky o stavebnom vývoji opevnenia a o osídlení hradiska," uviedla.



Veľký vrch sa nachádza nad sútokom potoka Divina s riekou Váh. "Toto veľké centrálne hradisko má rozlohu viac ako 12 hektárov. V záverečnej etape doby bronzovej ho vybudoval ľud lužickej kultúry. Neskôr, v mladšej dobe železnej, ho osídlili nositelia púchovskej kultúry a napokon ho obnovili Slovania na sklonku veľkomoravského obdobia. Cieľom výstavy je prezentácia výsledkov výskumov, týkajúcich sa najmä jeho najmladšej fázy, pretože Slovania pri jeho budovaní využili zvyšky starších pevnostných stavieb. Predstavené je však aj predchádzajúce osídlenie," priblížila Slaná.



Návštevníci si budú môcť pozrieť unikátne kovové a keramické nálezy z viacerých fáz osídlenia, ale aj fotografie, mapy a plány hradiska. "Autori pripravili k výstave dvojjazyčný katalóg. Obsahuje informácie o histórii hradiska, jeho stavebnom vývoji i jeho obyvateľoch. Súčasťou katalógu sú fotografie vystavených exponátov s popisom, plány hradiska a trojdimenzionálne rekonštrukcie," doplnila Lacková.



Výstava Slovanské hradisko na Veľkom vrchu bude pre verejnosť prístupná od 12. septembra do 30. novembra v Drotárskom pavilóne od utorka do nedele od 9.00 do 16.30 h. Pred slávnostným otvorením výstavy sa uskutoční odborná prednáška s Gabrielom Fusekom o výskume a histórii hradiska, dodala hovorkyňa múzea.