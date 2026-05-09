Slovenka a Ukrajinka uviazli na ferrate na Skalke
Autor TASR
Kremnica 9. mája (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) v Kremnických vrchoch pomáhala v sobotu dvom ženám, ktoré z dôvodu vyčerpania a precenenia svojich síl uviazli vo Via ferratovom svete na Skalke na ceste Traverz. Informovala o tom HZS na sociálnej sieti.
„Na začiatku cesty si 57-ročná Slovenka odsadla do ferratového setu, zostala visieť v stene a nebola schopná sa dostať späť a 49-ročná Ukrajinka sa nachádzala na drevenej plošine na strome. Záchranári obe ženy bezpečne spustili na zem a keďže boli bez zranení, ďalej už pokračovali v sprievode známych,“ uviedla HZS.
Horskí záchranári zároveň upozorňujú, že ferrata Komín na Skalke je uzavretá do 15. júna z dôvodu ochrany prírody. „Prosíme o rešpektovanie uzávery, jej porušenie môže viesť k uloženiu pokuty,“ pripomenula HZS.
