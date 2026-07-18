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Slovenka si na ferrate na Martinských holiach poranila ruku
Štyridsaťdvaročnej Slovenke pomáhali horskí i leteckí záchranári.
Autor TASR
Martin 18. júla (TASR) - Žena zo Slovenska si v sobotu popoludní v oblasti lanového mosta na Via Ferrate na Martinských holiach poranila ruku. Štyridsaťdvaročnej Slovenke pomáhali horskí i leteckí záchranári. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.
„Záchranári HZS z Oblastného strediska Veľká Fatra po príchode na miesto nehody turistku vyšetrili a ošetrili. O súčinnosť bola požiadaná aj vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS). Pacientku následne VZZS letecky transportovala do nemocničného zariadenia na ďalšie ošetrenie,“ uviedla HZS.
„Záchranári HZS z Oblastného strediska Veľká Fatra po príchode na miesto nehody turistku vyšetrili a ošetrili. O súčinnosť bola požiadaná aj vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS). Pacientku následne VZZS letecky transportovala do nemocničného zariadenia na ďalšie ošetrenie,“ uviedla HZS.