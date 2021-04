Slovenská agentúra životného prostredia si Deň Zeme pripomína v teréne

Banská Bystrica 22. apríla (TASR) – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici v rámci štvrtkového Dňa Zeme podporuje ako odborný garant prvý celoslovenský online kvíz. Do otázok v EkoKvíze zakomponovala dva dôležité dokumenty z oblasti udržateľnosti rozvoja - Agenda 2030 a Envirostratégia 2030. TASR o tom informovala hovorkyňa SAŽP Michaela Pšenáková s tým, že je možné hrať ho bezplatne priamo na ekokviz.eu alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zapojiť sa môže ktokoľvek.



"Na Deň Zeme sa tiež zapájame do programu, ktorý pripravilo ministerstvo životného prostredia. V rámci populárno-vedeckej konferencie predstavujeme kreatívnou a pútavou formou náš výchovno-vzdelávací portál Ewobox. Súčasťou konferencie je i prezentácia projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia, na ktorom spolupracuje SAŽP a ministerstvo," konštatovala Pšenáková.



V piatok (23. 4.) si Deň Zeme SAŽP pripomenie v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky, kde sa Stredisko environmentálnej výchovy Dropie zapojí do dobrovoľníckej výzvy s názvom Vyčistime si Lúky II. S podporou viacerých obcí plánujú čistiť nelegálne skládky v okolí poľných ciest. Účasť dobrovoľníkov je podmienená registráciou na sociálnej sieti a dodržiavaním aktuálnych protipandemických opatrení. Aktivity sa majú konať od 10.00 do 15.00 h.