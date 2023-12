Slovenská filharmónia ponúkne na Silvestra aj Nový rok Operetné gala

Bratislava 20. decembra (TASR) - Sviatočné koncerty Slovenskej filharmónie (SF) vyvrcholia dvoma Silvestrovskými a Novoročným koncertom. Operetné gala v interpretácii SF a Slovenského filharmonického zboru pod taktovkou hosťujúceho dirigenta Petra Valentoviča sa uskutoční 30. decembra o 19.00 h, v nedeľu 31. decembra o 16.00 h a 1. januára o 19.00 h. Sólistami koncertov sú sopranistka Eva Bodorová, tenorista Miroslav Dvorský a prvý koncertný majster orchestra SF Jarolím Emmanuel Ružička. TASR o tom informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.



Zmes operetných melódií tvoria predohry, piesne a zbory Johanna Straussa ml., Franza Lehára, Franza von Suppého, Emmericha Kálmána a Gejzu Dusíka. "Na úvod zaznie predohra k Netopierovi viedenského rodáka Johanna Straussa ml. a pieseň Adele Mein Herr Marquis. Vystriedajú ich melódie jedného z najslávnejších skladateľov tohto žánru Franza Lehára z operety Paganini," spresňuje filharmónia s tým, že zaznie aj Introdukcia, tanec a pieseň Hany Vilja, o Vilja z Lehárovej Veselej vdovy.



V programe figuruje aj slávny valčík Na krásnom modrom Dunaji, op. 314 od Johanna Straussa ml. Prvú polovicu koncertu uzavrie jedna z najviac uvádzaných piesní Heia, heia, in den Bergen ist mein Heimatland z Čardášovej princeznej Emmericha Kálmána.



Druhú časť koncertu otvoria fanfáry z Predohry k operete Ľahká kavaléria Franza von Suppého, po ktorej zaznie vstupný zbor z operety Vojvodkyňa z Chicaga - Charleston, charleston! Emmericha Kálmána. "Jeho ďalším vychýreným titulom je Grófka Marica, z ktorej zaznie vstupný zbor Lustige Zigeunerweisen/ Höre ich Zigeunergeigen, ária Marice a slávne tenorové sólo Wenn es Abendwird," avizuje SF.



V programe koncertov sú zastúpené aj časti Lehárových operiet Zem úsmevov a Guiditta. Nechýba Kálmánova Bajadéra, opereta inšpirovaná orientálnou hudbou, z ktorej bude znieť introdukcia a tanec O Champagner, sperrst uns auf das Himmelreich.



Slávnostný program uzavrie slovenský skladateľ Gejza Dusík a časti jeho diela Hrnčiarsky bál. Zaznie zbor Ej, to je mrcha chlap, ktorý nechce tancovať. Vo finále koncertov to bude Pieseň o rodnej zemi.