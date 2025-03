Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou legendy R. Weikerta

Bratislava 3. marca (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) a Slovenský filharmonický zbor (SFZ) sa vo štvrtok a piatok 6. a 7. marca predstavia pod taktovkou dirigentskej legendy Ralfa Weikerta. TASR o tom informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.



Spresnila, že na úvod večerov zaznie slávna ouvertúra k poslednej opere Oberon Carla Mariu von Webera. Nasledovať budú Symfonické metamorfózy nemeckého skladateľa Paula Hindemitha, ktoré skomponoval inšpirovaný melódiami Carla Mariu von Webera v roku 1943. "Ide o štvorčasťové symfonické dielo, v ktorom Hindemith transformoval Weberove témy do podoby, ktorá dodnes inšpiruje návštevníkov koncertov po celom svete. Dielo ponúka sýtu a expresívnu hudbu s vtipnými náznakmi džezu," poznamenáva filharmónia.



Program koncertov uzavrie menej známy a uvádzaný opus - Requiem c mol Luigiho Cherubiniho. "Skladba zaznela v roku 1827 na pohrebe hudobného velikána Ludwiga van Beethovena, ktorý skladateľovu tvorbu obdivoval," uvádza SF k dielu s tým, že Cherubiniho Requiem vzniklo o 25 rokov neskôr ako Mozartov rovnomenný opus.



Program prvej dvojice marcových koncertov SF zaznie v naštudovaní rakúskeho dirigenta Ralfa Weikerta, ktorý pôsobil ako stály dirigent na festivaloch v Salzburgu, Bregenzi, v Arene di Verona, dirigoval vo Viedenskej štátnej opere, MET v New Yorku a zastával post riaditeľa opery v Zürichu. "Ako hosť spolupracoval s mnohými orchestrami a opernými domami. Od roku 2006 zastával post hudobného riaditeľa na Festivale Richarda Wagnera v rakúskom Welse, kde spolupracoval so Slovenskou filharmóniou a Slovenským filharmonickým zborom," približuje filharmónia 84-ročného umelca.



Slovenský filharmonický zbor pripravil Thomas Lang, zbormajster Viedenskej štátnej opery, ktorý je pravidelným hosťom koncertných sezón SF. "Naše teleso sa s ním stretáva aj na pôde Viedenskej štátnej opery," uzatvára Tolstova.