Slovenská inšpekcia eviduje podnet pre zásahy do koryta Vydrice
V prípade podozrenia na porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny začal Inšpektorát životného prostredia Bratislava výkon štátneho dozoru.
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) eviduje podnet poukazujúci na možné porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj zákona o vodách v lokalite vodného toku Vydrica v Bratislave. Podnet podalo hlavné mesto v súvislosti so situáciou v oplotenom areáli pri ruinách tzv. rybárskej reštaurácie na Železnej studničke po štátnom vodoochrannom dozore. Počas neho identifikovali viaceré závažné veci vrátane zásahov do koryta Vydrice.
V prípade podozrenia na porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny začal Inšpektorát životného prostredia Bratislava výkon štátneho dozoru. V súvislosti s podozrením na porušenie vodného zákona už vo veci začal konať vecne a miestne príslušný Okresný úrad Bratislava.
„V súlade s platnou legislatívou platí, že štátny dozor a šetrenie predmetného podnetu vykonáva ten orgán, ktorý vo veci začal konať ako prvý. Z tohto dôvodu bude daný podnet riešiť Okresný úrad Bratislava,“ uvádza sa v stanovisku SIŽP.
Podnet na predmetný vodoochranný dozor, ktorý sa konal koncom septembra, podal Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), ktorý je správcom toku Vydrica. Urobil tak v súvislosti s vybrežením koryta po vlaňajších povodniach, keď vodný tok zaplavil predmetné územie a došlo k podmytiu existujúcich zariadení na pozemkoch.
„Už počas vodoochranného dozoru boli v koryte vodného toku zistené zásahy, ktoré spočívali v úprave koryta, ktorým sa pravdepodobne snažila dotyčná osoba vykonať stabilizáciu tak, aby vodný tok viac nepodmýval zariadenia,“ uviedol pre TASR hovorca SVP Marián Bocák s tým, že predmetné zásahy vodohospodári neodsúhlasili.
SVP vo svojom podnete hodnotí situáciu ako nebezpečnú, keďže zrútením stavieb alebo uvoľnením nesprávne navezeného materiálu môže dôjsť k zahateniu prietoku. Môže to viesť k vybreženiu vodného toku a ohrozeniu nižšie položeného územia. Podnet zaslali aj na regionálny úrad i miestnemu stavebnému úradu na vykonanie štátneho stavebného dozoru.
SVP zároveň podotkol, že pre stavbu Rybárska reštaurácia bolo ešte na jeseň 1983 vydané stavebné povolenie, v ktorom je okrem iného uvedené, že v rámci stavby mala byť riešená aj úprava koryta toku. Podľa vodohospodárov však došlo pravdepodobne len k časti úpravy koryta, nie k jej dokončeniu v celom rozsahu.
Situáciu kritizoval aj viceprimátor Bratislavy Jakub Mrva. Poukázal na to, že identifikovali nielen zásahy do koryta Vydrice, ktorá je vo štvrtom stupni ochrany a je to biotop chráneného a vzácneho raka riavového, ale aj viaceré ďalšie závažné veci vrátane obnažených káblov v koryte či rozpadávajúce sa stavby a ruiny. Na problémy upozorňuje hlavné mesto dlhodobo, s majiteľom ruín vedie viaceré súdne spory.
Chátrajúci skelet niekdajšej reštaurácie stojí na pozemkoch štátneho podniku Lesy SR i na pozemkoch hlavného mesta, problém podľa magistrátu je, že majiteľ ruín areál oplotil vrátane vodného toku. Negatívne vnímajú oplotenie aj Mestské lesy v Bratislave, ktoré v súvislosti s podozrením zo zásahu do koryta Vydrice kontaktovala polícia. Starosta Nového Mesta Matúš Čupka informoval o pripravovanom územnom pláne zóny Hornej Mlynskej doliny.
