Slovenská katolícka charita a Luník IX uzavreli memorandum
Autor TASR
Košice 13. decembra (TASR) - Memorandum o spolupráci pri riešení problémov rómskej komunity uzavreli Slovenská katolícka charita (SKCH) a košická mestská časť (MČ) Luník IX. Zámerom spolupráce je vytvoriť systémový, inkluzívny a dlhodobo udržateľný model podpory, ktorý môže byť v budúcnosti aplikovaný aj vo verejných politikách na národnej úrovni. TASR o tom zo SKCH informovala Tamara Lesná.
„Cieľom spoločného postupu je podporiť komplexné riešenia problémov vo vylúčenej rómskej komunite a navrhnúť prepojené postupy, ktoré prispejú k zlepšeniu situácie v tejto mestskej časti. Ambíciou je využiť potenciál všetkých partnerov pôsobiacich v území,“ uvádza generálny sekretár SKCH Filip Macák.
Luník IX je najväčšie rómske sídlisko na Slovensku s približne 6900 obyvateľmi. Jeho súčasťou je aj lokalita Mašličkovo, ktorú pred niekoľkými týždňami zasiahol tragický požiar, pri ktorom prišli o život dve deti a o strechu nad hlavou približne šesť rodín. „Spoluprácou so SKCH chceme vytvoriť efektívny systém podpory, ktorý dokáže riešiť dlhodobé problémy komunity a nebude narážať na systémové nedostatky v implementácii inkluzívnych politík,“ vysvetľuje starosta mestskej časti Luník IX Marcel Šaňa.
V nadchádzajúcom období sa partneri zamerajú na tvorbu podporných a strategických dokumentov, ktoré majú prispieť k efektívnemu inkluzívnemu prístupu k marginalizovaným rómskym komunitám.