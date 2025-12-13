Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenská katolícka charita a Luník IX uzavreli memorandum

Na snímke rómske sídlisko Luník IX v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Luník IX je najväčšie rómske sídlisko na Slovensku s približne 6900 obyvateľmi.

Autor TASR
Košice 13. decembra (TASR) - Memorandum o spolupráci pri riešení problémov rómskej komunity uzavreli Slovenská katolícka charita (SKCH) a košická mestská časť (MČ) Luník IX. Zámerom spolupráce je vytvoriť systémový, inkluzívny a dlhodobo udržateľný model podpory, ktorý môže byť v budúcnosti aplikovaný aj vo verejných politikách na národnej úrovni. TASR o tom zo SKCH informovala Tamara Lesná.

„Cieľom spoločného postupu je podporiť komplexné riešenia problémov vo vylúčenej rómskej komunite a navrhnúť prepojené postupy, ktoré prispejú k zlepšeniu situácie v tejto mestskej časti. Ambíciou je využiť potenciál všetkých partnerov pôsobiacich v území,“ uvádza generálny sekretár SKCH Filip Macák.

Luník IX je najväčšie rómske sídlisko na Slovensku s približne 6900 obyvateľmi. Jeho súčasťou je aj lokalita Mašličkovo, ktorú pred niekoľkými týždňami zasiahol tragický požiar, pri ktorom prišli o život dve deti a o strechu nad hlavou približne šesť rodín. „Spoluprácou so SKCH chceme vytvoriť efektívny systém podpory, ktorý dokáže riešiť dlhodobé problémy komunity a nebude narážať na systémové nedostatky v implementácii inkluzívnych politík,“ vysvetľuje starosta mestskej časti Luník IX Marcel Šaňa.

V nadchádzajúcom období sa partneri zamerajú na tvorbu podporných a strategických dokumentov, ktoré majú prispieť k efektívnemu inkluzívnemu prístupu k marginalizovaným rómskym komunitám.
