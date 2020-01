Slovenská megašou Angry Birds on Ice má za sebou fantastickú premiéru, teraz vyráža za divákmi do sveta Foto: Comunique

Bratislava 29. januára (OTS) - Fantastická atmosféra, dychvyrážajúce výkony a nadšené deti aj dospelí! Tak vyzerala premiéra megašou Angry Birds on Ice v Košiciach. Slovenská ľadová revue, ktorá má svetovú úroveň, sa pripravovala rok a pol a na konte má niekoľko rekordov! Slovenská verzia je jediná Angry Birds šou akéhokoľvek druhu na svete. Jej unikátnosť spočíva v 360-stupňovej scéne, ktorá je pri rodinných šou tohto druhu úplným svetovým unikátom. Nahnevaní operenci si vyslúžili obrovský aplauz a po predstavení sa s deťmi odfotili. Teraz sa tešia na predstavenieSvetová premiéra Angry Birds on Ice dopadla nad očakávania. Na divákov čakalo prekvapenie hneď pri prvom pohľade na vtáčiu horu. Takmer 9-metrová kulisa upútala pozornosť okamžite pri vstupe do ľadovej arény. Ľudia nešetrili slovami úžasu a to sa predstavenie ešte ani nezačalo. Režisérom šou je Juraj Benčík, ktorý má skúsenosti s účinkovaním v Cirque du Soleil.,“ neskrýval radosť režisérScénografom ľadovej revue je uznávaný profesor na VŠMU Jozef Ciller. O krasokorčuliarsku choreografiu sa postarala niekoľkonásobná majsterka Slovenska v krasokorčuľovaní Renata Aleksander, ktorá účinkovala v svetoznámej ľadovej revue Holiday on Ice.,“ skonštatovala choreografka korčuliarovNa hudobnej a zvukovej stránke projektu Angry Birds on Ice pracoval Oskar Rózsa spoločne s režisérom Jurajom Benčíkom intenzívne niekoľko mesiacov.“ tešil sa skladateľ hudbyV prekrásnej šou je veľké množstvo prvkov umenia, najmä akrobacia. A práve na ňu si slovenskí tvorcovia prizvali amerického choreografa Jamesa Tanabe, ktorý je úplnou špičkou vo svojom odbore. James niekoľko rokov pôsobil na prestížnom poste ako Artistic Director v Cirque du Soleil.“ povedal americký choreografDivákov uchvátili vynikajúce výkony akrobatov, o ktoré sa postarali skúsení profesionáli. Fantastickú šou zastrešuje spoločnosť Comunique, ktorá od roku 2014 úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí. Angry Birds on Ice sa teraz chystá do Varšavy a potom do Helsiniek vo Fínsku, odkiaľ je spoločnosť Rovio – majiteľ značky Angry Birds. Keďže je šou licencovaným predstavením, ktoré podlieha prísnej kontrole zo strany majiteľa značky, prišiel si predstavenie pozrieť aj jej zástupca z Fínska Ilari Laitinen. Podľa jeho slov bola šou jednoducho fantastická!uzatvára producent šou a šéf ComuniqueNenechajte si ujsť jedinečný zážitok, na ktorý určite nezabudnete. Po predstavení sa budete môcť dokonca s nahnevanými operencami aj odfotiť. Vstupenky na predstavenie 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk Všetky informácie nájdete na www.angrybirdsonice.com