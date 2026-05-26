Slovenská národná galéria pripravuje rekonštrukciu Zvolenského zámku
Autor TASR
Zvolen 26. mája (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) pripravuje obnovu národnej kultúrnej pamiatky Zvolenský zámok. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že trvanie rekonštrukcie predpokladajú na tri roky.
SNG pre TASR uviedla, že celkový rozsah prác odhadujú približne na 29 miliónov eur. Spresnila, že cieľom je zachovať túto historickú pamiatku pre budúce generácie. Zároveň chcú vytvoriť dôstojný, bezpečný a atraktívny priestor pre návštevníkov aj kultúrne podujatia. „Po rokoch čakania a dlhodobo nepriaznivého stavu Zvolenského zámku prichádza konečne reálna možnosť jeho záchrany a obnovy,“ vyhlásila SNG s tým, že táto pamiatka bola podľa nej dlhodobo zanedbávaná a prehliadaná.
Ako dodala, v minulom roku dokončili architektonicko-historický a umelecko-historický predstihový výskum. Bude to podklad pre projektovú dokumentáciu k obnove Zvolenského zámku. SNG zdôrazňuje, že v januári tohto roka sa po splnení všetkých podmienok stala úspešným žiadateľom o finančné prostriedky. A to z národného projektu s názvom Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu. „V rámci aktuálnej etapy financovanej z Programu Slovensko plánujeme obnoviť všetky strechy a fasádu zámku,“ reagovala galéria.
Oznámenie vo vestníku informuje, že predpokladané trvanie rekonštrukcie je od septembra 2026 do septembra 2029. Predmetom zákazky sú stavebné práce, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 29. mája. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena a verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky.
SNG na svojej oficiálnej webstránke pripomína, že Zvolenský zámok dal postaviť uhorský kráľ Ľudovít z Anjou v poslednej tretine 14. storočia na mieste kúrie. V súčasnosti sú v hlavnej palácovej časti expozície a depozitáre SNG. V zámockej kaplnke organizujú bohoslužobné obrady. Kráľovská sieň s kazetovým stropom a portrétmi panovníkov je zároveň koncertnou sálou, Rytiersku sieň na prízemí severného krídla využívajú na mestské občianske obrady.
