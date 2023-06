Slovenská národná galéria sa rozlúči s umelcom Erikom Binderom

Bratislava 15. júna (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) sa vo štvrtok rozlúči so slovenským umelcom Erikom Binderom. Súčasťou rozlúčky bude aj obrad v budhistickej tradícii Dzogčhen a hudobná performancia z grafických partitúr. Verejná spomienková udalosť sa začne o 18.00 h vo výstavných priestoroch na prvom poschodí galérie a pokračovať bude na lodi koncertnými vystúpeniami venovanými výtvarníkovi, ktorý minulý týždeň náhle odišiel na následky dlhodobého ochorenia.



Rodina, priatelia, umelecká a odborná komunita, verejnosť aj priaznivci Erika Bindera sa s ním budú môcť symbolicky rozlúčiť na spomienkovej udalosti, ktorú organizátori nazvali Erik Binder/Gate gate pragate prasagate bodhi svh. "Jej názov je znením srdcovej sútry budhistického textu, ktorý bol autorovi blízky," vysvetľuje SNG.



V jej výstavných priestoroch odznejú príhovory generálnej riaditeľky Alexandry Kusej a Aleka Bindera, umelcovho syna. "Erik Binder je, bol a bude – umelec kométa, najradšej pálil sviečky z oboch koncov. Tvorivý, hravý, zábavný, vzdelaný a kamarátsky. Bol rovesníkom a kamarátom mnohých z nás, neviem si predstaviť, ako to miesto zaplniť," komentovala predčasný odchod umelca Alexandra Kusá. "Verím, že sa stretnú ľudia, ktorých život táto osobnosť nakopla nielen sviežou energiou, ale aj zmyslom – tvoriť životom vlastnú cestu skrze všetko dobré aj zlé v rámci zachovania svojej pravej povahovej podstaty. Pretože je to oslava autentického charakteru a voľného prejavu," uviedol k podujatiu Alek Binder.



Súčasťou rozlúčkového programu bude obrad v budhistickej tradícii Dzogčhen a hudobná performancia z grafických partitúr Adamčiak & Binder: Concept & Music alias Pandora neroztrep to v prevedení hudobníkov Fera Királya, Róberta Kolářa, Tomáša Prištiaka, Lenky Novosedlíkovej, Tibora Felediho, Evy Vozárovej, Mareka Kundláka a speváčky Evy Šuškovej. Erika Bindera pripomenie aj videoprojekcia fotografií z archívov jeho priateľov a kolegov.



Rozlúčkový program bude pokračovať ako afterparty na lodi Pink Whale od 20.00 h, kde na počesť Erika Bindera zahrajú viaceré kapely. Vstup na obidve spomienkové podujatia je voľný. Verejná rodinná rozlúčka s umelcom sa uskutoční 23. júna v Ružomberku.