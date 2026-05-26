Slovenská národná galéria v roku 2025 privítala 116.304 návštevníkov
Galéria, ktorej bol pridelený rozpočet 13.229.248 eur, neskôr znížený na 9.609.327 eur, vykázala ku koncu roka 2025 záporný hospodársky výsledok -752.131 eur.
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) v Bratislave a jej vysunuté pracoviská privítali vlani celkovo 116.304 návštevníkov. Z toho 67.338 záujemcov si pozrelo výstavy v Bratislave. Zbierkotvorná inštitúcia vlani zrealizovala sedem nových výstav a jednu stálu expozíciu. Informoval o tom na utorkovom verejnom odpočte SNG jej generálny riaditeľ Juraj Králik.
Spresnil, že Zvolenský zámok vlani navštívilo 32.678 záujemcov o umenie, Kaštieľ Strážky 13.105 osôb, do Schaubmarovho mlyna v Pezinku, ktorý bol sprístupnený od augusta 2025, prišlo vyše 2600 návštevníkov.
Galéria, ktorej bol pridelený rozpočet 13.229.248 eur, neskôr znížený na 9.609.327 eur, vykázala ku koncu roka 2025 záporný hospodársky výsledok -752.131 eur. „Rozpočet bol nastavený nereálne,“ uviedol Králik a pripomenul, že na post generálneho riaditeľa SNG nastúpil v apríli 2025. Záporný hospodársky výsledok vedenie inštitúcie zdôvodňuje znížením finančných prostriedkov zriaďovateľa, nedosiahnutím plánovaných príjmov, rekonštrukčnými prácami na vysunutých pracoviskách, celoročným zatvorením Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku, ale aj spoločenskou situáciou v oblasti kultúry.
Zníženú návštevnosť aj tržby SNG, ktoré na vstupnom dosiahli sumu vyše 330.700 eur, podľa Králika ovplyvnila kampaň vedená proti vedeniu ministerstva kultúry. „Myslel som si, že po mojom nástupe sa vášne upokoja a kolegovia, ktorí tu stávajú nezmyselne pred galériou a protestujú proti tomu, že ich vystavujem, čo je absurdné, že títo ľudia pochopia, že som prišiel do galérie preto, aby som ju stabilizoval, aby sa zachránila,“ poznamenal Králik.
Pri hodnotení výstavných projektov zdôraznil, že po jeho nastúpení do vedenia inštitúcie spolu s Martinom Dostálom kurátori a odchádzajúci zamestnanci zrušili pôvodne pripravený výstavný plán. „Prišli sme do situácie, keď sa končili dve výstavy a vyzeralo to tak, že galéria sa zavrie. V priebehu desiatich týždňov sme otvorili, využili sme naše kontakty v Čechách a doniesli sme dve zaujímavé výstavy,“ povedal Králik k výstavám Bolo aj nebolo, prezentujúcej tvorbu štyroch bardov umenia českej či československej maľby, a Zo západu, predstavujúcej zbierku slovenského umenia 20. storočia z Galerie umění Karlovy Vary.
Za signifikantné označil Králik aj otvorenie výstavy Bang! Bang?! či návrat najväčšieho podujatia na svete v oblasti detskej ilustrácie - Bienále ilustrácií Bratislava 2025, ktoré sa vlani po 60 rokoch vrátilo naspäť do SNG. Koncom roka galéria sprístupnila divácky atraktívnu výstavu Galanda a galandovci.
V SNG vlani zreštaurovali a ošetrili 2136 zbierkových predmetov. Zbierkový fond sa rozrástol o 414 predmetov, ktoré galéria nadobudla kúpou, darom alebo prevodom. Za najvýznamnejšiu akvizíciu šéf SNG označil pozostalosť Milana Dobeša (1929 - 2025), výraznej osobnosti slovenského umenia druhej polovice 20. storočia, maliara, grafika, tvorcu inštalácií a objektov. „Získaná kolekcia z rôznych období jeho tvorby významne rozšírila autorský súbor v zbierkach SNG o kľúčové diela venované geometrickej abstrakcii, kinetizmu, op-artu a predovšetkým originálnemu programu dynamického konštruktivizmu,“ dodal Králik s tým, že osobitnú pozornosť si zaslúži Dobešov mimoriadny vzácny kinetický objekt „Vertikálne premeny štvorcov“ z roku 1964, ikonické dielo predstavené už na umelcových prvých výstavách v Bratislave a Prahe.
Kompletná Správa o činnosti a hospodárení SNG za rok 2025 je dostupná na webstránke galérie.
