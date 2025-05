Slovenská národná knižnica evidovala vlani viac ako 91.000 výpožičiek

Martin 22. mája (TASR) - Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine evidovala ku koncu minulého roka 91.044 fyzických výpožičiek. Do knižného fondu pribudlo 18.788 kníh, novín a časopisov a digitálna knižnica DIKDA evidovala 778.722 zobrazení. TASR o tom informovala hovorkyňa SNK Katarína Štefanides Mažáriová.



Doplnila, že vlani pripravili zhruba 60 kultúrnych, výchovných a vzdelávacích akcií a vedeckých konferencií a v priestoroch sídelnej budovy privítali účastníkov 79 exkurzií. „Celkovo takto našu knižnicu navštívilo viac ako 60.000 dospelých i detí. Literárne múzeum SNK, Národný cintorín v Martine a Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch zaregistrovali 24.449 návštevníkov,“ priblížila hovorkyňa SNK.



Generálna riaditeľka Eva Augustínová pri hodnotení minulého roka spomenula marcový kybernetický útok, ktorý SNK sťažil fungovanie. „Spôsobil zašifrovanie dát a stratu softvéru, ktoré sú nevyhnutné na chod digitalizácie a následné sprístupňovanie zdigitalizovaných objektov,“ poznamenala Augustínová. Podľa nej útok a prijaté opatrenia značne obmedzili, ale neochromili celkové fungovanie knižnice, jej informačných systémov a prístup používateľov do digitálnej knižnice.



Doplnila, že od septembra 2023 do vlaňajšieho októbra SNK implementovala do organizácie systém manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF. „V novembri sa nám podarilo získať medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Titul je platný dva roky a je pre nás záväzkom, aby sme v knižnici trvalo zlepšovali procesy a činnosti vedúce k skvalitňovaniu služieb, ktoré poskytujeme našim používateľom,“ uzavrela Augustínová.



Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny SNM ponúkne hry i zábavu



Deň plný hier a zábavy ponúknu v nedeľu (25. 5.) návštevníkom Múzea slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine na podujatí Detská nedeľa. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.



Doplnila, že hlavný program pripravili deti deťom. „Na podujatí vystúpia členovia detského folklórneho súboru Drienka zo Slovenskej Ľupče a folklórneho spolku Lipta z valašského Liptálu. Príbeh O Červenej čiapočke, hladnom vlkovi a troch prasiatkach vyrozprávajú členovia Vrútockého ochotníckeho divadla DOSKA,“ uviedla Kiripolská.



Pre najmenších návštevníkov bude podľa nej pripravené putovanie rozprávkovým lesom pod vedením študentov Súkromnej spojenej školy z Martina. „Tradičné účesy budú dievčatám česať študentky Strednej odbornej školy obchodu a služieb z Martina. Ako sa sedelo v starých školských laviciach či písalo na tabuľky, budú môcť návštevníci vyskúšať v škole z Petrovíc,“ priblížila.



V tvorivej dielni si deti vlastnoručne zhotovia krojovanú bábiku, korkovú loďku či tradičnú "frndžalku" z gombíkov. „Súčasťou podujatia budú aj hry na tráve či kolková dráha. Nebude chýbať obľúbená detská tombola a ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby,“ dodala Kiripolská.