Slovenská národná knižnica v Martine má nové dočasné vedenie

Martin/Bratislava 4. apríla (TASR) - Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine má nové dočasné vedenie. Novou dočasne poverenou generálnou riaditeľkou je Ivana Kostrabová, funkciu bude vykonávať do riadneho výberového konania. To plánuje rezort kultúry vyhlásiť do šiestich mesiacov. TASR o tom vo štvrtok informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Bačinská.



MK SR odvolanie predchádzajúceho vedenia SNK odôvodnilo nezvládnutím procesu digitalizácie kultúrneho dedičstva v jeho správe či nedostatočným zabezpečením inštitúcie voči kybernetickým útokom.



SNK v Martine bola realizátorom projektu digitalizácie kultúrneho dedičstva od roku 2012. Jeho cieľom bola masová digitalizácia obsahu knižničných a archívnych fondov a ochrana nosičov informácií pred nevyhnutnou degradáciou. "Špecifickým cieľom bola digitalizácia slovacikálnych dokumentov z knižničných a archívnych fondov a vybudovanie funkčnej infraštruktúry pre digitalizačné a konzervačné centrum knižničných a archívnych dokumentov," priblížilo ministerstvo.



"Napriek uvedenému a aj faktu, že napríklad s porovnaním so susednou Českou republikou bol rozpočet knižnice na tento účel až päťnásobne vyšší, sa nepodarilo všetky stanovené ciele naplniť," argumentuje rezort kultúry.



Digitalizácia historického knižného fondu s vydaním pred rokom 1830 tvorila podľa neho iba 0,36 percenta digitalizovaných objektov, pričom digitalizované knižné jednotky vydané po roku 1990 tvorili 44 percent.



"Napriek tomu, že digitalizácia historického fondu vydaného pred rokom 1830 bola vedením SNK deklarovaná ako kľúčová, netvorila ani jedno percento zdigitalizovaných dokumentov," priblížilo ďalej ministerstvo. Digitalizácii podľa neho navyše chýbal jasný plán a SNK ju realizovala masovo bez akejkoľvek selekcie, pričom primárne digitalizovala odborné časopisy a populárne komerčné časopisy. "Odborné časopisy sú pritom pre vedeckú komunitu sprístupňované v medzinárodných vedeckých databázach, ku ktorým prístup financuje rezort školstva," podotkol rezort kultúry.