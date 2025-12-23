< sekcia Regióny
Slovenská poľnohospodárska univerzita získala ocenenie IN Awards 2025
Ocenenie pripravila SAAIC - národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V oblasti vysokoškolského vzdelávania ceny udelila v kategóriách internacionalizácia a inklúzia.
Autor TASR
Nitra 23. decembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa stala víťazom ocenenia slovenských vysokých škôl v programe Erasmus+ s názvom IN Awards 2025. Ako informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová, univerzita získala cenu v kategórii internacionalizácia.
Ocenenie pripravila SAAIC - národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V oblasti vysokoškolského vzdelávania ceny udelila v kategóriách internacionalizácia a inklúzia. Víťazov určila na základe vyhodnotenia výsledkov v programe Erasmus+ dosiahnutých za rok 2024.
Podľa Chosraviovej je úspech SPU v kategórii internacionalizácia výsledkom dlhodobej a systematickej práce pedagógov, zamestnancov, študentov aj všetkých partnerov univerzity, ktorí prispievajú k prepojeniu SPU so svetom. „Cieľom ocenenia je vyzdvihnúť inovatívne prístupy, ktoré podporujú otvorenosť, spoluprácu a rovnosť príležitostí vo vysokoškolskom prostredí. IN Awards oceňuje projekty, ktoré prepájajú akademické komunity naprieč hranicami,“ doplnila Chosraviová.
