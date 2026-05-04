V Jaslovských Bohuniciach je pobočka pošty v nových priestoroch

Logo slovenskej pošty. Foto: TASR - Pavol Zachar

Autor TASR
Jaslovské Bohunice 4. mája (TASR) - Slovenská pošta prevádzkuje od pondelka svoju pobočku v nových, zrekonštruovaných priestoroch na Námestí sv. Michala v Jaslovských Bohuniciach v okrese Trnava. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

Modernizované priestory vznikli aj vďaka spolupráci so samosprávou, ktorá sa podieľala na ich výbere a rekonštrukcii. Slovenská pošta zabezpečila kompletné interiérové vybavenie - od nových priehradiek a nábytku až po technologické zabezpečenie,“ doplnila hovorkyňa.

Pošta bude aj naďalej slúžiť nielen obyvateľom Jaslovských Bohuníc, ale aj ako spádová pošta pre blízku obec Radošovce. Ide o druhú pobočku pošty presťahovanú v tomto roku do nových a modernejších priestorov.
