V Jaslovských Bohuniciach je pobočka pošty v nových priestoroch
Autor TASR
Jaslovské Bohunice 4. mája (TASR) - Slovenská pošta prevádzkuje od pondelka svoju pobočku v nových, zrekonštruovaných priestoroch na Námestí sv. Michala v Jaslovských Bohuniciach v okrese Trnava. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
„Modernizované priestory vznikli aj vďaka spolupráci so samosprávou, ktorá sa podieľala na ich výbere a rekonštrukcii. Slovenská pošta zabezpečila kompletné interiérové vybavenie - od nových priehradiek a nábytku až po technologické zabezpečenie,“ doplnila hovorkyňa.
Pošta bude aj naďalej slúžiť nielen obyvateľom Jaslovských Bohuníc, ale aj ako spádová pošta pre blízku obec Radošovce. Ide o druhú pobočku pošty presťahovanú v tomto roku do nových a modernejších priestorov.
