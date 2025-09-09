< sekcia Regióny
Slovenská pošta opäť otvorila dočasne zatvorené pobočky v Bratislave
Naďalej však platí, že poštoví doručovatelia počas utorka nebudú doručovať zásielky na uliciach, ktoré sú zahrnuté do bezpečnostného perimetra.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Slovenská pošta opätovne otvorila svoje dve pobočky, a to v obchodnom centre na Pribinovej ulici (Bratislava 18) a na Stanici Nivy (Bratislava 24). TASR o tom informoval Michal Petro zo Slovenskej pošty. Pobočky boli dočasne uzatvorené pre zneškodňovanie munície z druhej svetovej vojny.
„Po zrealizovaní opatrení zo strany bezpečnostných zložiek sú od dnešného poludnia pobočky opäť otvorené,“ podotkol Petro.
Naďalej však platí, že poštoví doručovatelia počas utorka nebudú doručovať zásielky na uliciach, ktoré sú zahrnuté do bezpečnostného perimetra, teda Mlynské nivy, Košická, Landererova, Pribinova, Dostojevského rad a Karadžičova.
