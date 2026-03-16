Slovenská pošta otvorila výstavu Šport na poštových známkach
Výstava ponúka návštevníkom komplexný prehľad poštových známok so športovou tematikou, ktoré pošta vydala od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Poštové známky zachytávajúce olympijské momenty, veľké športové triumfy aj osobnosti, ktoré sa zapísali do histórie slovenského športu, približuje výstava Šport na poštových známkach. Expozícia, ktorá obsahuje športové motívy slovenských známok vydaných od roku 1993 až po súčasnosť, je prístupná v Galérii poštových známok v Bratislave do konca augusta. TASR o tom informovala Eva Peterová, hovorkyňa Slovenskej pošty.
Spresnila, že výstava ponúka návštevníkom komplexný prehľad poštových známok so športovou tematikou, ktoré pošta vydala od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. „Okrem samotných známok budú vystavené aj ich výtvarné návrhy a ukážky autorského spracovania, ktoré približujú proces ich vzniku.“
Ako ďalej približuje pošta, motívy na známkach zachytávajú rôzne športové disciplíny aj významné momenty slovenského športu - od zimných a letných olympijských hier cez paralympijské hry až po úspechy slovenských reprezentantov v ľadovom hokeji, vo futbale, v cyklistike, tenise, vo volejbale či v plávaní. „Priestor dostávajú aj individuálne športy a podujatia, ako sú maratóny, polmaratóny či cyklistické preteky Okolo Slovenska,“ dodáva k výstave, ktorá pripomína aj významné športové udalosti, napríklad majstrovstvá sveta v biatlone či majstrovstvá sveta v šprinte psích záprahov.
„Poštové známky dnes nie sú len prostriedkom na úhradu poštovného. Vďaka práci výtvarníkov a grafikov predstavujú malé umelecké diela, ktoré dokážu zachytiť dynamiku pohybu, emócie športu a dôležité momenty športovej histórie, významné podujatia, ale aj osobnosti, ktoré formovali slovenský šport,“ hovorí Peterová s tým, že práve športové motívy patria medzi najobľúbenejšie tematické okruhy filatelistov.
Súčasťou výstavy je aj predstavenie služby Moja známka, ktorá umožňuje verejnosti navrhnúť si vlastnú známku s individuálnym motívom - vlastnou fotografiou, grafikou alebo firemným logom. „V rámci tohto projektu vydala Slovenská pošta v roku 2022 napríklad aj známku s personalizovaným kupónom so športovou tematikou s názvom ,Športové úspechy',“ poznamenáva organizátor výstavy, ktorá je prístupná od 16. marca do 31. augusta v bratislavskej Galérii poštových známok na Námestí SNP 35. Otvorená je každý pracovný deň od 9.00 do 17.00 h, počas víkendu od 10.00 do 17.00 h.
Spresnila, že výstava ponúka návštevníkom komplexný prehľad poštových známok so športovou tematikou, ktoré pošta vydala od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. „Okrem samotných známok budú vystavené aj ich výtvarné návrhy a ukážky autorského spracovania, ktoré približujú proces ich vzniku.“
Ako ďalej približuje pošta, motívy na známkach zachytávajú rôzne športové disciplíny aj významné momenty slovenského športu - od zimných a letných olympijských hier cez paralympijské hry až po úspechy slovenských reprezentantov v ľadovom hokeji, vo futbale, v cyklistike, tenise, vo volejbale či v plávaní. „Priestor dostávajú aj individuálne športy a podujatia, ako sú maratóny, polmaratóny či cyklistické preteky Okolo Slovenska,“ dodáva k výstave, ktorá pripomína aj významné športové udalosti, napríklad majstrovstvá sveta v biatlone či majstrovstvá sveta v šprinte psích záprahov.
„Poštové známky dnes nie sú len prostriedkom na úhradu poštovného. Vďaka práci výtvarníkov a grafikov predstavujú malé umelecké diela, ktoré dokážu zachytiť dynamiku pohybu, emócie športu a dôležité momenty športovej histórie, významné podujatia, ale aj osobnosti, ktoré formovali slovenský šport,“ hovorí Peterová s tým, že práve športové motívy patria medzi najobľúbenejšie tematické okruhy filatelistov.
Súčasťou výstavy je aj predstavenie služby Moja známka, ktorá umožňuje verejnosti navrhnúť si vlastnú známku s individuálnym motívom - vlastnou fotografiou, grafikou alebo firemným logom. „V rámci tohto projektu vydala Slovenská pošta v roku 2022 napríklad aj známku s personalizovaným kupónom so športovou tematikou s názvom ,Športové úspechy',“ poznamenáva organizátor výstavy, ktorá je prístupná od 16. marca do 31. augusta v bratislavskej Galérii poštových známok na Námestí SNP 35. Otvorená je každý pracovný deň od 9.00 do 17.00 h, počas víkendu od 10.00 do 17.00 h.