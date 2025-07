Slovenská pošta plánuje zrušiť v Bratislave niekoľko pobočiek

Bratislava 12. júla (TASR) - Slovenská pošta plánuje v rámci optimalizácie svojej siete zrušiť v Bratislave niekoľko pobočiek. Reflektuje tým na dlhodobé zmeny v správaní zákazníkov, teda pokles tradičnej listovej korešpondencie a narastajúci dopyt po digitálnych a kuriérskych službách. Na jeseň má dôjsť k ukončeniu štyroch prevádzok, časom majú pribudnúť aj ďalšie. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. V auguste má skončiť pobočka Vlčie hrdlo.



„Ukončeniu prevádzky na vybraných poštách predchádzala dôkladná analýza, ktorá zohľadňovala viaceré faktory, napríklad výkonnosť pobočky, efektivitu poskytovaných služieb či ekonomickú udržateľnosť,“ skonštatovala Peterová s tým, že súčasťou zmien má byť aj posilnenie prevádzky nástupníckych pôšt a úprava otváracích hodín.



K rušeniu bude dochádzať postupne. K 1. septembru majú skončiť pobočky Bratislava 32 (Sibírska 17, Nové Mesto) a Bratislava 213 (Čiernovodská 25, Vrakuňa). K 1. októbru dôjde k zániku pobočiek Bratislava 17 (Blumentálska 4, Staré Mesto) a Bratislava 212 (Seberíniho 14, Ružinov).



Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý dohliada na dodržiavanie zákonných podmienok poskytovania univerzálnej poštovej služby, schválil aj ukončenie ďalších troch pobočiek. Týka sa to pobočiek Bratislava 22 (Kašmírska 7, Ružinov), Bratislava 25 (Záhradnícka 95, Ružinov) a Bratislava 45 (Dúbravská cesta 4, Karlova Ves). Presný termín ich ukončenia zatiaľ nebol stanovený.



Slovenská pošta zároveň pripravuje aj zámer ukončenia prevádzky Pošty Bratislava 3 (Tomášikova 54, Nové Mesto). Predpokladaný termín ukončenia tejto prevádzky je v druhom kvartáli 2026.



Proti rušeniu pobočky pošty na Sibírskej ulici vznikla medzičasom aj petícia, ktorú inicioval starosta Nového Mesta Matúš Čupka. Návrh na zrušenie označil za nepremyslené a voči obyvateľom nespravodlivé. Počas týždňa sa zároveň stretlo vedenie mestskej časti (MČ) s vedením pošty. Obe strany označili stretnutie za konštruktívne.



„Pre seniorov v spolupráci s mestskou časťou zabezpečíme praktickú pomoc - stanovište doručovateľa. Doručovateľ im bude základné služby poskytovať priamo vo vyhradených priestoroch,“ poznamenala Peterová. Tým by mal byť súčasný priestor pobočky, prevádzka má byť predbežne stanovená na trikrát do týždňa na jednu hodinu.



Činnosť samotnej pošty na Sibírskej ulici, ktorá poskytovala iba obmedzené portfólio služieb, nevyplácala dôchodky a jej návštevnosť každoročne klesá, však bude ukončená. Oznamované zásielky budú presmerované na nástupnícku Poštu Bratislava 218, všetky ostatné poštové služby si obyvatelia spádovej oblasti môžu vybaviť na ktorejkoľvek inej pošte. Dôchodky si môžu seniori zo spádovej oblasti naďalej prevziať na Pošte Bratislava 3 na Tomášikovej 54, prípadne môžu využiť službu doručovania dôchodku poštovým doručovateľom.



„Sme vďační, že sme našli spoločnú reč v nájdení kompromisu v prípade pobočky na Sibírskej. Veríme, že spolu s posilnením ostávajúcich pobočiek budú Novomešťania s dostupnosťou služieb Slovenskej pošty spokojní,“ napísal na sociálnej sieti Čupka. Počas leta má byť spustená informačná kampaň, po prázdninách je naplánované aj stretnutie s občanmi.



Stretnutie s vedením Slovenskej pošty malo aj vedenie mestskej časti Ružinov, ktoré znepokojilo plánované ukončenie činnosti štyroch pôšt. „Nie všetko, čo sa deje, sa nám musí páčiť, občas niektoré veci nedokážeme napriek snahe vybaviť, ale vždy sa snažíme hľadať aspoň nejaké možné riešenia,“ poznamenal na sociálnej sieti starosta Ružinova Martin Chren s tým, že napríklad na Trnávke dohodli pilotný projekt „úradovne“ doručovateľa.