Slovenská pošta ruší dve pobočky v Poprade, obyvatelia spisujú petíciu

Poprad 1. februára (TASR) - Slovenská pošta (SP) zruší od marca dve sídliskové pobočky v Poprade, obyvatelia mesta spisujú petíciu. Ide o pobočky v menších obchodných strediskách na sídlisku Západ a Juh. Petičiari upozorňujú, že obe slúžili predovšetkým starším ľuďom a boli spádové pre viac ako 15.000 obyvateľov. Slovenská pošta argumentuje, že išlo len o podacie pošty, o ktoré klesal záujem.



Petičiari žiadajú vedenie SP i povereného ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) o prehodnotenie tohto rozhodnutia. Pod petíciu sa v priebehu dvoch dní podpísalo takmer 500 ľudí.



Hovorkyňa SP Iveta Dorčáková v reakcii uviedla, že obe uvedené pobočky v Poprade sú podacie pošty, to znamená, že nevykonávajú výdaj oznámených zásielok. "Vzhľadom na to, že záujem o využívanie poštových služieb aj celosvetovo dlhodobo klesá, ani tieto pošty sa nevyhli kontinuálne sa znižujúcemu záujmu klientov. Preto SP požiadala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o uzavretie oboch pobočiek. Regulátor skončenie prevádzky týchto pobočiek schválil," zdôvodnila hovorkyňa.



Mesto Poprad na otázky TASR k zrušeniu pobočiek nereagovalo, neskôr na sociálnej sieti zverejnilo stanovisko, v ktorom okrem iného uvádza, že s rušením nesúhlasí. Radnica uviedla, že už skôr zanikli pošty pri nemocnici a v mestskej časti Veľká. "Vtedajší generálny riaditeľ SP Martin Ľupták mi na spoločnom rokovaní prisľúbil, že na niekoľko rokov budeme mať v Poprade pokoj a ďalšie pošty sa rušiť nebudú," uviedol primátor Popradu Anton Danko. V závere minulého roka nastúpil do funkcie nový šéf Ľubomír Mindek, s ktorým si primátor dohodol stretnutie na 15. februára s cieľom zachovať pobočky v tých častiach mesta, kde žije najviac starších ľudí.



Dorčáková potvrdila, že sa budú snažiť s vedením mesta hľadať riešenia vzniknutej situácie. Zároveň samospráve predstavia a ponúknu aj ďalšie vhodné alternatívy ku kamennej pobočke, ako sú napríklad Pošta Partner, Pošta Partner Plus a PoštaPOINTY v prevádzkach zmluvných partnerov. "To bude v krátkom čase zriadená nová forma poskytovania služieb. V ponuke bude aj ďalší BalíkoBOX," doplnila hovorkyňa s tým, že obyvateľom mesta je aktuálne k dispozícii päť pobočiek a dva BalíkoBOXY, ktoré sú dostupné 24 hodín a sedem dní v týždni.



Dorčáková tiež upozornila, že SP pozorne a dlhodobo sleduje vývoj a pravidelne analyzuje situáciu v pobočkách. Jedným z hlavných posudzovaných aspektov je podľa nej záruka geografickej dostupnosti pôšt a zohľadnenie počtu obyvateľov. "Pri analýze sa berú do úvahy aj ekonomické a legislatívne aspekty, trendy vývoja a ak je prevádzka pošty vyhodnotená ako neefektívna z viacerých hľadísk, pošta podá Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb návrh na jej zrušenie. Regulačný úrad rozhoduje o skončení činnosti pobočky vždy individuálne. Až po kladnom rozhodnutí regulátora môže byť činnosť pobočky skončená," uzatvára hovorkyňa SP.