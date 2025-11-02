< sekcia Regióny
Slovenská pošta ukončila od 1. novembra prevádzku pošty v Šalkovej
Slovenská pošta pripomína, že v rámci optimalizácie pobočkovej siete už od septembra na hlavnej pošte v centre mesta na Hornej ulici predĺžila otváracie hodiny pre verejnosť.
Autor TASR
Banská Bystrica 2. novembra (TASR) - Slovenská pošta od 1. novembra ukončila prevádzku Pošty Banská Bystrica 6 na Hronskej ulici v mestskej časti Šalková. Pre zlepšenie dostupnosti služieb tam bude zriadené stanovište motorizovaného doručovateľa. Informovala o tom banskobystrická samospráva na základe oznámenia Slovenskej pošty.
„Opodstatnenie stanovišťa poštového doručovateľa bude monitorované a po troch mesiacoch prevádzkovania vyhodnotené z pohľadu jeho využívania zákazníkmi. Následne sa rozhodne o jeho ďalšom prevádzkovaní,“ dodalo mesto.
Slovenská pošta pripomína, že v rámci optimalizácie pobočkovej siete už od septembra na hlavnej pošte v centre mesta na Hornej ulici predĺžila otváracie hodiny pre verejnosť. Každý pracovný deň je k dispozícii do 19.00 h a v sobotu do 12.00 h. Dlhšie sú otvorené aj ďalšie štyri pobočky pošty na sídliskách Fončorda, Radvaň, Podlavice a Sásová.
