Slovenská správa ciest chce postaviť v Seredi nový most

Sereď 11. mája (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) plánuje postaviť v Seredi nový most ponad železničnú trať namiesto súčasného, ktorý musel byť pre havarijný stav vo štvrtok uzatvorený pre dopravu i peších. Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác predpokladá v roku 2023 a začiatok stavebných prác v prvom štvrťroku 2024. Informoval o tom hovorca SSC Martin Guzi.



Most na ceste I/62 uzavreli pre všetku dopravu, cyklistov a peších, pretože hrozilo samozrútenie. Dočasne je vyznačená aktuálna obchádzková trasa pre dopravu nad 3,5 tony, ktorou sa začne riadiť aj ostatná cestná doprava. Obchádzkové trasy pre osobnú dopravu zo smeru od Sládkovičova povedú po ceste I/62, cez obec Gáň po ceste III/1341 a zo smeru od Galanty po ceste I/35, ďalej cez Dolnú Stredu do Serede a späť. Dopravné značenie ešte bude aktualizované. "Verejnosť prosíme o trpezlivosť a rešpektovanie dopravných obmedzení," uviedol Guzi.



Súčasný most bol postavený v roku 1950. Krízový štáb vyhlásil v Seredi mimoriadnu situáciu.