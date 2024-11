Slovenská správa ciest: Na Spiši komplikuje dopravu hmla

Bratislava 8. novembra (TASR) - Na severnom Spiši môže premávku na cestách komplikovať hmla. Upozorňuje na to Slovenská správa s ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk



"Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v oblasti Spišskej Starej Vsi, do 100 metrov v lokalite Haligovce," spresňujú cestári.



SSC ďalej informuje, že povrch vozoviek ciest všetkých tried je aktuálne suchý. Platí to aj v prípade horských priechodov, vlhká vozovka je len na horskom priechode Dobšiná.