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Slovenská správa ciest opraví časti obchvatu Dunajskej Stredy
Práce sa uskutočnia na ceste I/63, a to v križovatke s cestou tretej triedy.
Autor TASR
Dunajská Streda 9. novembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) opraví v najbližších dňoch časti obchvatu Dunajskej Stredy. Práce sa začnú v utorok (10. 11.) a potrvajú pravdepodobne do štvrtka (12. 11.) v závislosti od počasia. TASR o tom informovala hovorkyňa SSC Bianka Nagyová.
„Počas opravných prác bude cesta prejazdná, opravy budú prebiehať prostredníctvom pohyblivého pracoviska. Vozovka sa vždy v mieste opravy zúži, pričom v zúženom mieste bude premávka vedená striedavo. Dopravu budú usmerňovať regulovčíci,“ priblížila Nagyová.
Práce sa uskutočnia na ceste I/63, a to v križovatke s cestou tretej triedy. „SSC apeluje na motoristov, aby boli pri prejazde úsekom opatrní a správali sa ohľaduplne voči ostatným účastníkom premávky, ako aj voči pracovníkom v teréne,“ dodala.
„Počas opravných prác bude cesta prejazdná, opravy budú prebiehať prostredníctvom pohyblivého pracoviska. Vozovka sa vždy v mieste opravy zúži, pričom v zúženom mieste bude premávka vedená striedavo. Dopravu budú usmerňovať regulovčíci,“ priblížila Nagyová.
Práce sa uskutočnia na ceste I/63, a to v križovatke s cestou tretej triedy. „SSC apeluje na motoristov, aby boli pri prejazde úsekom opatrní a správali sa ohľaduplne voči ostatným účastníkom premávky, ako aj voči pracovníkom v teréne,“ dodala.