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Slovenská správa ciest opraví časti vozovky na obchvate Trnavy
Práce sa začnú v pondelok od 8.00 h. Nebudú vykonávané naraz v celom úseku, ale budú prebiehať postupne v jednotlivých úsekoch obchvatu vždy v jednom jazdnom pruhu.
Autor TASR
Trnava 21. augusta (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) opraví od pondelka 24. augusta lokálne a plošné poruchy na celom úseku obchvatu Trnavy v oboch smeroch. Ak sa nevyskytne mimoriadne nepriaznivé počasie, práce budú ukončené v piatok 28. augusta. TASR o tom informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč.
„Cieľom prác je oprava viacerých nerovností a poškodení v asfaltových vrstvách, taktiež opravy priečnych a mrazových trhlín, sieťového rozpadu a zvlnení v záujme zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ priblížil hovorca.
Práce sa začnú v pondelok od 8.00 h. Nebudú vykonávané naraz v celom úseku, ale budú prebiehať postupne v jednotlivých úsekoch obchvatu vždy v jednom jazdnom pruhu, aby bol zachovaný prejazd ostatných vozidiel.
Opravu zrealizuje firma MBM-Group. Premávka bude riadená dočasným dopravným značením a poverenými pracovníkmi. „SSC žiada účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť a zároveň o zvýšenú obozretnosť pri prejazde miestom opráv,“ doplnil Trepáč.
„Cieľom prác je oprava viacerých nerovností a poškodení v asfaltových vrstvách, taktiež opravy priečnych a mrazových trhlín, sieťového rozpadu a zvlnení v záujme zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ priblížil hovorca.
Práce sa začnú v pondelok od 8.00 h. Nebudú vykonávané naraz v celom úseku, ale budú prebiehať postupne v jednotlivých úsekoch obchvatu vždy v jednom jazdnom pruhu, aby bol zachovaný prejazd ostatných vozidiel.
Opravu zrealizuje firma MBM-Group. Premávka bude riadená dočasným dopravným značením a poverenými pracovníkmi. „SSC žiada účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť a zároveň o zvýšenú obozretnosť pri prejazde miestom opráv,“ doplnil Trepáč.